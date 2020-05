/ / (video) CORONAVIRUS EN SÁENZ PEÑA: CIPOLINI ALERTÓ POR "CONSECUENCIAS DEVASTADORAS PARA TODOS" Y PIDIÓ "TRANQUILIDAD Y CALMA"

Relacionados

Bruno Cipolini comenzó aclarando que "Esta convocatoria en un horario poco habitual, está relacionada a que a pocas horas del inicio operativo de la fase 4 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en nuestra localidad, a pocas horas de anunciar un nuevo marco de actividades y de flexibilizaciones en muchos casos, hemos tenido a través del director del Hospital "4 de Junio", Licenciado Carlos Navarrete, la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en nuestra cudad"."Se trata de un paciente que se encuentra practicando el aislamiento en su domicilio. En estos momentos se están llevando adelante las tareas necesarias para establecer el nexo epidemiológico y el vínculo de contactos que pudieron haber llevado adelante en estos días, y es importante que comprendamos que es necesario la no criminalización del contagio, habiendo un estado de ánimo en ebullición en las últimas horas"."Quiero llevar tranquilidad y calma a los hogares de Presidencia Roque Sáenz Peña. Estamos ahora ante un nuevo desafío, las tareas las conocemos, las medidas las conocemos, es necesario, insisto, que mantengamos la tranquilidad. Estamos ante una amenaza que ha atravesado el mundo entero y a pocos kilómetros de localidades que se encuentran tipificadas como críticas"."Desde el Municipio, en conjunto con el Comité Sanitario de Emergencia; estamos consultando con las autoridades, investigando la procedencia de este caso para conocer el recorrido del paciente y aclarar todas las cuestiones que surjan a raíz de ello. Esta situación nos lleva también a pedirles que extrememos las medidas preventivas hoy más que nunca. Aquellos que tienen la posibilidad, no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Si lo hacen usen el tapabocas, mantengan la distancia social y hagan un frecuente lavado de manos, desinfectando los ambientes y superficies. Hoy ninguna medida es exagerada, no nos relajemos, sigamos cuidándonos. Frente a esta realidad he tomado la determinación de que se realice el cierre preventivo de todos los comercios no esenciales por el plazo de 48 horas"."Sabemos que pese a los controles que se realizan desde el Estado Municipal en conjunto con las Fuerzas de seguridad, lamentablemente hay personas que toman la determinación de ingresar de manera clandestina, sumado a esto a un espíritu de relajación ante la circunstancia que genera la pandemia y es necesario que retrotraigamos ese camino y que volvamos a un cuidado más estricto entre todos. Para cualquiera de estas circunstancias volvemos a poner a disposición el WhatsApp municipal: 3644415042. Insisto con los conceptos, volver a un cuidado conciente de medidas que ya todos conocemos y no criminalizar el contagio que pueda producirse en esta circunstancias. No nos relajemos, sigamos cuidándonos, cuidando nuestras familias, a nuestros vecinos y sobre todo a los adultos mayores y aquellos que tienen la circunstancia de ser un paciente de riesgo. Remarco una vez más que es necesario extremar las medidas para evitar contagios cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para todos", cerró Cipolini.