/ / (video) SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: "LOS PARTES DEL MINISTERIO DE SALUD SON CREÍBLES. ES INFORMACIÓN FIDEDIGNA", ASEGURÓ NAVARRETE

En declaraciones a medios de prensa locales, el Licenciado Carlos Navarrete señaló que para llevar tranquilidad ante tanta incertidumbre "quiero aclarar que los partes provinciales son creíbles, es información fidedigna y tiene el respaldo institucional del Ministerio de Salud Pública del Chaco".Con respecto a los hisopados y la situación en Sáenz Peña, Navarrete explicó que son cargados a un sistema de base de datos que se llama SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). "A partir de allí se hacen los análisis desde el punta de vista epidemiológico, infectológico y de ahí se toman todas las medidas que nos anuncian a nivel nacional y provincial. Continuamos en Sáenz Peña con el sólo caso de este joven de aproximadamente 20 años. El último reporte de la médica infectóloga del Hospital refleja que está en perfectas condiciones, su entorno familiar está siendo controlado y están bien y cumpliendo su medida de restricción. Obviamente están muy preocupados como nosotros y se sigue trabajando con todos los datos que nos aportan día a día la familia".El director del Hospital describió que se tratan de establecer los contactos con quien estuvo el infectado y que trabajan para identificar el caso cero. "En el entorno del joven están todos bien. Ayer se hicieron 12 hisopados y dieron negativos, también se han hecho hisopados de un grupo de gente con la cual el joven estuvo y dieron negativo. Esto muestra a las claras que el caso está controlado. Hasta ahora los datos aportados son alentadores ya que no se han reportado nuevos casos".En ese contexto sugirió tomar todas las medidas de precaución necesarias y extremar las mismas incluso en los comercios céntricos y barriales. "Ojalá que sea hasta ahora el único caso. Tenemos la colaboración de la familia y de todos, aunque no hubiera querido que se traten los datos personales porque eso me parece inhumano y que a cualquiera le puede pasar. Que nos sirva esto de ejemplo porque nos alarmamos cuando hay un caso, mientras tanto hay partidos de fútbol y reuniones. Pongámonos serios en esta situación porque cuando nos toca empezamos a buscar culpables. Seguimos trabajanado con el Comité de Infecciones durante todo el día en conferencia con la gente de Resistencia para cuidar a este paciente y averiguar los diferentes lugares y contactos donde pudo haber estado".El funcionario de Salud detalló que dentro de los efectores "somos los que mayor cobertura brindamos, convocados por el Intendente nos hemos juntado todas las clínicas y el Hospital para delinear el trabajo y asesorar las medidas que se toman en Sáenz Peña y las que toma el señor Gobernador. Tratamos de que sea una sola persona la que de los informes para desactivar los otros informes de personas en las redes sociales, que voluntaria e involuntariamente se han venido produciendo; por eso hemos vuelto a postear en Facebook con la autorización del Ministerio bajo algunas reglamentaciones. La información en este contexto de pandemia tiene ciertas normativas que hay que seguirlas. Hoy hemos comenzado otra vez a partir de las 9 de la mañana y luego del informe provincial a postear las noticias de Sáenz Peña que es lo que nos interesa a nosotros", remarcó finalmente.