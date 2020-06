/ / ALBERTO FERNÁNDEZ: "SI EL JUEZ NOS DICE QUE NO, EXPROPIAMOS VICENTIN"

Relacionados

Al referirse a la propuesta presentada, alertó: "Si el juez me dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución". "Con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nos pusimos a ver alternativas", destacó y argumentó: "Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin".De ese modo, apuntó: "Nosotros no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema". "Sigo en la búsqueda de un solución acordada para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero una empres que nos permita ver cómo ese mercado funciona", subrayó. En declaraciones a El Destape Radio, el mandatario insistió en que los dueños de Vicentin pidieron que "el Estado se haga cargo del problema".