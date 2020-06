/ / CAPITANICH ANUNCIÓ LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA Y LAS MEDIDAS QUE REGIRÁN DEL 22 AL 28 DE JUNIO

Relacionados

Continuarán las restricciones de ingreso y egreso de la Provincia con estrictos controles en los puntos limítrofes provinciales, aeropuerto y puertos. También continuará suspendido el transporte público de pasajeros, interurbano, interjurisdiccional e internacional. “Luego de casi 95 días de esfuerzos sistemático para combatir el virus COVID-19, seguimos extremando esfuerzos y recursos para atender a esta problemática”, remarcó.No obstante, tal como fue acordado con representantes del sector comercial, volverá el sistema delivery para actividades comerciales y de servicios no esenciales de 8 a 20. Para ello se agiliza también los permisos de circulación que garanticen la actividad a comerciantes y trabajadores. También abrirán sus puertas las sucursales del NBCH y de los diversos bancos de la provincia, pero sólo con turnos preasignados a través de sus plataformas y bajo estrictos controles de bioseguridad.Durante esta etapa el gobierno provincial hará hincapié en la detección de casos sospechosos, el diagnóstico precoz, y el aislamiento individual y comunitario de pacientes positivos en estado leve. Para este último se trabaja en un proyecto de ley que regule el aislamiento comunitario en la provincia. Las autoridades municipales dispondrán de los mecanismos y medidas pertinentes conforme su criticidad, debiendo adoptar mayores restricciones en caso de modificarse su condición de criticidad o ante el requerimiento de la autoridad sanitaria provincial.En esta oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la ministra de Desarrollo Social Pía Chiacchio Cavana, el ministro de Industria, Producción y Empleo Sebastián Lifton, el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager y el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñóz Femenía.El gobernador explicó que, en el transcurso de la semana, se propiciará un sistema de consultas, con el objetivo de evaluar criterios, junto al Poder Judicial y el Poder Legislativo para la proyección durante julio. “Esto significa desde el receso escolar, hasta el receso administrativo y la feria judicial inclusive” expresó.Sistema Integrado Provincial de SaludEl mandatario adelantó que mañana se presentará el Sistema Integrado Provincial de Salud (SIPSA) para contar con una base de datos y estadísticas centralizada de indicadores sanitarios susceptibles de auditoría social. Este sistema permitirá la verificación de números de camas, pacientes activos leves con aislamiento individual y comunitario, los contactos estrechos y los pacientes en estado moderado y críticos con oxígeno y/o respiradores.“Una batería de indicadores para el seguimiento, mecanismos de evaluación de zonas críticas, no críticas, circulación y también, para habilitación de ciertas actividades que implican criterios de atención que demanda esta pandemia” afirmó.Para las localidades críticas continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y modalidades, y su reemplazo será la aplicación de la plataforma ELE a cargo del personal docente. Continuarán suspendidos los eventos culturales, sociales, deportivos y aquellos que impliquen aglomeración de personas y también.Continúa también la suspensión de términos administrativos, estableciéndose asueto administrativo para toda la Administración Pública Provincial, organismos centralizados y descentralizados, institutos, con guardias mínimas, excluyéndose las áreas consideradas críticas o esenciales y aquellas que por su naturaleza requieran del mantenimiento de una guardia mínima.Continuarán suspendidas las actividades en centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, bares, gimnasios, clubes, y cualquier espacio público o privado que implique concurrencia masiva de personas. Además de las actividades turísticas, parques nacionales, plazas o similares.La circulación de personas en autos y motos estará permitida sólo para quienes cuenten con permiso provincial de circulación para la realización de las actividades habilitadas y los casos exceptuados (por ejemplo para la asistencia y cuidado de mayores, menores y dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables, a establecimientos de entidades bancarias y financieras cuando fuere pertinente o por causas de fuerza mayor o necesidad, con acreditación de turnos para trámites o atención sanitaria, de asistencia legal, contable, notarial y comercial habilitada).Bancos y entidades financieras deberán disponer de medidas especiales de atención y operatorias a habilitar en centros de cobro y pago, conforme los protocolos y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina.El presidente del NBCH Federico Muñóz Femenía informó que a partir del lunes se habilitan las sucursales del banco e indicó que continuarán cerrados los seis centros de pago de la entidad bancaria con el fin de evitar la aglomeración de personas. No obstante, aseguró que continúan en funcionamiento las plataformas digitales, cajeros automáticos y usos de tarjetas de débitos para las compras en comercios.Muñoz Femenía solicitó a las personas que eviten concurrir a los bancos. “Debemos cuidarnos más que nunca”, dijo y recordó que la modalidad de atención en las sucursales bancarias es a través del pedido de turnos, que una vez habilitados servirán como permiso de circulación.En cuanto a los depósitos comerciales o de cheques se realizan por bolsín o buzón. Además se habilitará la Caja Compensadora, que era un reclamo del sector comercial, por lo que la compensación de cheques de cámara estará habilitada.Sobre el Ingreso Familiar por Emergencia (IFE), el funcionario adelantó que el martes se realizarán la entrega de tarjetas en el interior de la provincia, bajo una metodología cuidada y segura. Mientras que en el Área Metropolitana comenzaría el miércoles.Las actividades habilitadas son: Estaciones de servicio de combustible; supermercados, autoservicios, panaderías, almacenes y farmacias; fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios y bebibles; y fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de productos de limpieza, higiene personal, hospitalarios y médicos, y sus diferentes insumos.Además, de la atención médica, odontológica, laboratorios bioquímicos, ópticas, y profesionales de la salud complementarios (kinesiólogos, fisioterapeutas); los servicios de comunicación, audiovisuales y de telefonía; fabricación y provisión de insumos complementarios para distribución y empaque de productos alimenticios, bebidas, perfumerías y otros. También se incluyen veterinarias, Pet Shop y centros de atención telefónica (con reducción de capacidad instalada).También, se habilitan las obras públicas y privadas (con autorización y conformidad del municipio local); empresas de seguridad y vigilancia; servicios fúnebres y salas velatorias; servicios técnicos, mantenimiento y administrativo de apoyo de Empresas estatales prestadoras de servicios públicos y la actividad profesional, exceptuadas anteriormente por la autoridad nacional o que por razones de vencimiento de plazos, asesoramiento legal y/o contable deban prestarse.Se incluyen dentro de las actividades habilitadas a los corralones, venta de materiales de construcción, ferreterías y afines vinculados a la venta y/o expendio de materiales e insumos destinados a la construcción en sus diferentes rubros (albañilería, plomería, electricidad, sanitarios, pintura, herramientas y equipamientos) y la actividad agropecuaria y forestal.En el caso de los bares y restaurantes, Capitanich estableció que sólo podrán funcionar bajo la modalidad de delivery y/o retiro del local sin permanencia en el mismo hasta la hora 1. En caso de hoteles, hosterías, residenciales y hoteles alojamiento, sólo se habilitan para el hospedaje de personal médico y/o vinculado a la emergencia sanitaria.Aquellas actividades comerciales y de servicio clasificadas como no esenciales, podrán funcionar bajo la modalidad de delivery en horario de 8 a 20. A tal fin, se adecuará los permisos disponibles para esas actividades en la plataforma permisoprovincial.chaco.gob.ar.Se mantienen en funcionamiento las plataformas digitales de permisos para circular, turnos y autoevaluación y anunció que se está trabajando en una nueva plataforma a desarrollar e implementar y se trata de un sistema de monitoreo y seguimiento de casos confirmados, contactos estrechos y personas en grupos de riesgo. Para determinar la evolución de la enfermedad Covid19, investigación y estadística y la activación de los sistemas de emergencia para la prestación de asistencia sanitaria, bajo cumplimiento de una estricta política de seguridad y de lo dispuesto por la Ley Nacional de protección de datos personales.En el caso de los organismos nacionales con oficinas en la Provincia, el gobernador los invitó a adherir a las medidas dispuestas respecto a restricciones para circulación y utilización de la plataforma provincial para habilitación de turnos especiales y reducidos para atención al público.En relación a la actividad judicial y legislativa provincial, el gobernador los invitó a adherir a las medidas dispuestas en el presente respecto a guardias restricciones para circulación y utilización de la plataforma provincial para habilitación de turnos especiales.