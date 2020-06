/ / CHACO: CAPITANICH ANUNCIÓ CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA PARA COMPRA DE MATERIALES

Relacionados

El gobernador Jorge Capitanich lanzó este miércoles una nueva línea de préstamos del programa IPDUV refacciones, que permite el acceso a créditos para la compra de materiales de construcción con una tasa del 23%y alcanzará a unos 1.500 beneficiarios. “Esta operatoria reactiva la construcción, genera empleos y dinamiza una red de 450 proveedores a lo largo y a lo ancho de la provincia”, aseguró el mandatario.Junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Arévalo, y al presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñoz Femenía, Capitanich presentó la operatoria, en la que el gobierno provincial invierte 300 millones de pesos con el objetivo de estimular la participación de los comercios adheridos a la red.La medida “estimula la recuperación de la actividad económica, que será incipiente y progresiva con las pautas regulatorias respecto de la emergencia sanitaria”, aseguró el gobernador. Además, en las zonas no críticas se podrá iniciar la construcción más rápidamente mientras que en zonas críticas se hará conforme a protocolos y autorizaciones específicas.En ese sentido, Capitanich recordó que “la pandemia afectó severamente la actividad económica pero entendemos que instrumentos así ayudan. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para ir recuperando gradualmente la actividad, ya que en la provincia contamos con 3.800 trabajadores según informes de Uocra”, aseguró el mandatario.Capitanich valoró además el rol del NBCH en iniciativas de este tipo: “El Nuevo Banco del Chaco reafirma su rol de banca de servicios pero sobre todo de promoción de la inversión productiva. Es una herramienta extraordinaria que nos permite trabajar en la asignación de recursos para las personas que más lo necesitan”, aseguró.En ese sentido anticipó que se trabaja para, en julio, lanzar otra operatoria que estimula el financiamiento de la recuperación de la actividad económica; tanto con el IPDUV como con el Ministerio de Vivienda de la Nación para garantizar la asignación creciente de recursos que permitan concluir las obras inconclusas desde 2015. Detalló que son 2400 viviendas, de las cuales 804 tienen prioridad, “vamos a hacer el máximos esfuerzo para recuperar la actividad”, aseguró.El presidente del Banco detalló que la línea es una herramienta diseñada con el IDUV para intervenir en el mercado de una menar firme y promover la actividad económica, con el objetivo que la gente pueda hacer acopios de materiales. “Es una herramienta que será muy eficaz para que muchas familias puedan comenzar a trabajar”, consideró.Arévalo aseguró que se trabaja constantemente para generar herramientas en medio de la crisis y que sean oportunidades para todos los segmentos de la población. “Es una política pública que busca es que las familias estén mejor y desarrollar una actividad que viene siendo castigada”, explicó y remarcó que así el estado está presente promoviendo iniciativas que genere empleo y fomente la recuperación de la sociedad.Características del programaSe trata de una nueva propuesta de financiamiento promovido por el IPDUV en asociación estratégica con el NBCH, orientado a la compra de materiales de construcción y afines con tasa subsidiada (el 20% a cargo del IPDUV) y acreditación en Tarjeta Tuya Recargable IPDUV.La línea contempla plazo de hasta 48 meses, tasa de interés fija subsidiada, y montos que van de $100.000 a $ 500.000 y acreditación en Tarjeta Tuya para la compra de materiales de construcción en comercios adheridos a esta operatoria.Esta línea de préstamos personales está habilitada para todos los segmentos: clientes y no clientes de Nuevo Banco del Chaco, personal de empresas privadas. Trabajadores públicos, profesionales independientes y particulares. El único requisito es no registrar deudas con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas. La gestión se realiza a través de la página de internet de Banco (www.nbch.com.ar) donde se completa el formulario, sin necesidad de concurrir a una sucursal.