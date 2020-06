/ / EL BELGRANO CARGAS, PARA ATRÁS: QUEDAN SIN TRABAJO 367 OBREROS

Relacionados

Ayer se concretó la sexta audiencia entre las empresas y la Uocra, pero la situación económica no cambió. Hasta hoy la UTE no cobró el 70% de los certificados de obra correspondientes a noviembre de 2019, ni ninguno de los meses subsiguientes, lo que hace un saldo de casi $1.700 millones."En consecuencia, y ante la imposibilidad de encontrar una solución de momento en las distintas audiencias celebradas, la UTE lamenta comunicar que, al no poder afrontar los gastos que insume la continuidad de la obra, se vio forzada a paralizarla virtualmente y en la obligación de discontinuar el contrato de 367 empleados", comunicaron desde las empresas."Cabe destacar que la totalidad de los 367 trabajadores ya tienen depositado en su cuenta el 70% del sueldo de mayo (se había anticipado el 30% la semana anterior), además cobrarán el monto correspondiente al fondo de desempleo (la UTE abonó la totalidad del Fondo de Cese) y también el seguro de desempleo durante tres meses.La UTE deja en claro que, ni bien pueda retomarse la obra, ya sea por la regularización de los pagos, y la continuidad del financiamiento chino, y/o por reasignación de partidas por parte del Estado nacional, ofrecerá inmediatamente la posibilidad de trabajo a los trabajadores que ahora quedan cesantes en función a la situación expuesta", agregaron.Desde la Uocra afirman que no son 367 los trabajadores afectados sino 700. El gremio "repudia y denuncia esa irresponsabilidad patronal y la pasividad de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse), dependiente de la cartera de Transporte".Un comunicado del gremio que lidera Martínez a nivel nacional añadió que la UTE, principal responsable de la ejecución de esas obras, "no respeta el decreto oficial antidespidos vigente y tampoco la figura de la conciliación obligatoria y las instancias de negociación abiertas desde hace un mes, a la vez que adeuda al personal más de una quincena de salarios y ratificó hoy su posición"."La firma ratificó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la representación sindical su intransigencia para consensuar una solución que preserve las fuentes de empleo de los trabajadores afectados y la paz social", señaló el gremio.En las reuniones, remarcaron desde la UTE, quedó reflejada la crítica situación por la que atraviesa el "Proyecto de rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas", afectado por las demoras en los desembolsos del préstamo de China (según lo acordado en 2013 entre el Ministerio de Interior y Transporte y la empresa china Machinery Engineering Corp CMEC-, donde el 70% del financiamiento correspondía al préstamo internacional y un 30% con letras del tesoro nacional), situación que se vio agravada por el surgimiento de la pandemia del COVID-19, por la cesación de pago de la deuda con acreedores externos y el contexto de renegociación de la deuda soberana.La UTE describió en detalle la dificultad para sobrellevar los compromisos y obligaciones que representa mantener el ritmo de la obra y su continuidad, que tiene 3 obradores (Joaquín V. González, Apolinario Saravia y La Estrella), aproximadamente cientos de trabajadores directos, unos 100 entre subcontratistas y mano de obra indirecta, y más de un centenar de proveedores locales."Esas razones fueron expuestas por la empresa y la Adifse en las audiencias de conciliación, por lo que la Uocra sostiene que es evidente que ambos desatendieron a los trabajadores y la legitimidad de sus derechos y acreencias, que continúan impagas no obstante los reclamos gremiales y las disposiciones de la autoridad de aplicación en el contexto del conflicto", marcó el gremio.