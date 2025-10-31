En la mañana de este viernes, un septuagenario fue detenido por la Policía al ser encontrado in fraganti orinando en la vereda de la céntrica Escuela Nº 31, ubicada calle 12 esquina 9, pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que hoy a las 09.30 horas, efectivos de Comisaría 1º y 911 en el marco del Operativo "Caminante y Acercamiento a la Comunidad", dialogaron con una docente, profesora de Música de la EEP. N° 31; quien les reclamó que en forma diaria tenían inconvenientes con un sujeto, quien realiza exhibiciones obscenas y orina contra el muro perimetral de la escuela, todo cuando los alumnos estan en recreo.
Los uniformados realizaron una verificación de la zona logrando encontrar in fraganti al individuo, procediéndose a la conducción del mismo identificado como E.F.F., de 74 años, soltero, jubilado, domiciliado en el Barrio San Cayetano.
Periodismo365