/ / MAYORISTAS APLICAN FUERTES AUMENTOS EN ACEITE Y HARINA

Relacionados

Sin confirmación oficial, todo hace pensar que el programa se renueva por otros 30 días, aunque su peso es relativo porque los aumentos de precios son constantes y en varios productos. Fuentes de varias empresas nucleadas en la cámara CADAM revelaron que subieron 8% los aceites y harinas en las últimas horas, por lo que estos incrementos llegarán a los negocios de proximidad como autoservicios y almacenes. En tanto, desde el segmento de los hipermercados señalaron que resistirán los nuevos listados de precios que la industria está queriendo imponer, como adelantó este medio la semana pasada.Luego de avanzar con otros segmentos de la comercialización, las grandes cadenas de hipermercados apuntan contra la industria alimenticia y de limpieza por limitar la entrega de productos, bajar bonificaciones, y hasta acortar plazos de pago por no aceptar aumentos de valores.Tras diversas etapas en las que estas medidas fueron padecidas por los negocios de proximidad, en este momento son las grandes superficies comerciales que off the record expulsan su malestar. Como adelantó este medio, los proveedores ya habían actuado contra cadenas del interior, mayoristas y autoservicios, por ejemplo. "Tenemos muchos de los productos comprometidos, con poco abastecimiento, y a todas las cadenas les acortaron los plazos de pago", apuntó una fuente conocedora del segmento a BAE Negocios.En esta dirección, agregaron: "Cada día está más complicado el abastecimiento; ya no entregan si no les recibís aumentos". Además de las empresas nucleadas en las cámaras CAS y FASA, y de los negocios de proximidad o mayoristas, se sumaron hace semanas importantes supermercados del Gran Buenos Aires y el interior como La Genovesa (zona sur del Conurbano); Toledo (Mar del Plata); La Gallega (Rosario); El Túnel (Santa Fe); APA (Formosa); y Comodín (Jujuy).