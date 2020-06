/ / "QUERÍAN SALIR A CORRER, A PASEAR, ABRIR LOS COMERCIOS, AHÍ ESTÁN LAS CONSECUENCIAS", AFIRMÓ EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Relacionados

Y luego fue crítico respecto de cómo se dieron las flexibilizaciones de la cuarentena en los grandes centros urbanos y el incremento en los casos de coronavirus en los últimos días en Argentina. "Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos", señaló Fernández en dialogo con Telefé, en una clara referencia a la situación de la pandemia que atraviesa Brasil.En otro orden, el mandatario nacional aseguró que "no" le "sorprendió" la decisión de Latam de dejar vuelos de cabotaje en Argentina porque "es un problema de las empresas aéreas en todo el mundo, todas tienen el mismo problema", y mencionó que Aerolíneas Argentinas también tiene dificultades, así como las tiene Lufhtansa, Alitalia, British Airways.También consideró que el Gobierno está expropiando una empresa que le hizo "un enorme daño al sector cerealero argentino", en referencia a la intervención de la empresa Vicentin, y aseguró que "el concurso de acreedores seguirá para evitar una quiebra"."En el concurso se verá el formidable desguace al que fue sometida la empresa (Vicentin). Estoy esperando que me traigan una alternativa antes de enviar el proyecto de expropiación", dijo. Luego agregó que heredó "un default" por parte de la gestión de Mauricio Macri, y aseguró que "se está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo"."No entiendo el apuro por saber cuándo acordamos. Siempre es mejor hacerlo porque estamos integrados a un sistema internacional. Nadie nos presta plata desde el año pasado y el FMI dejó de cumplir el acuerdo que tenía con nosotros", señaló.