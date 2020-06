/ / SÁENZ PEÑA - CEMENTERIO: DESBORDE, RONDA DE MATES Y HASTA ALCOHOL EN EL DÍA DEL PADRE

Relacionados

En ese sentido, fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que todo se debió a la "viveza criolla de muchos visitantes, ya que los 8 empleados allí presentes permitían la entrada a la necrópolis en tandas de 50 personas y por un lapso de 20 minutos. Pero resulta que transcurrido el tiempo asignado volvían solamente 15 o 20 personas al portón y el resto quedaba adentro del cementerio sin respetar el tiempo establecido. Así seguían ingresando tandas de visitantes y el número de personas dentro del predio era cada vez mayor, muchos de ellos tomando mate en rueda de amigos y algunos hasta ingresaron con bebidas alcohólicas escondidas entre sus prendas, rompiendo todos los protocolos previstos para evitar el contagio por COVID-19. Tampoco los empleados pueden andar palpando las ropas de la gente a ver si llevan latas de cerveza o petaquitas. Por ese motivo y para evitar encontronazos con gente que inclusive andaba alcoholizada en horas de la tarde, los empleados municipales tuvieron que esperar que salgan todos y luego empezar a recorrer el predio para ver si no había quedado alguien adentro, temiendo por el robo de placas y otros elementos de las tumbas y panteones".Finalmente, el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial del municipio saenzpeñense, precisó que por esos motivos el cementerio "fue cerrado pasadas las 19 horas, ya de noche en esta época invernal. La gente no toma conciencia y no aprovecha la consideración política de tener la posibilidad de poder visitar a sus deudos en plena pandemia", lamentó.