/ / SÁENZ PEÑA - COVID-19: LA GENTE NO ACATÓ LA FASE 1 Y HUBO FUERTE CIRCULACIÓN. ENDURECERÁN LOS CONTROLES

Falcón anticipó a Periodismo365 que también la Policía "está viendo como comenzar su estrategia de trabajo porque se vienen las licencias invernales obligatorias para todo el personal policial, por lo que habrá menos efectivos colaborando".Con respecto a la alta circulación de personas en todo Sáenz Peña en el primer día de la Fase 1, Falcón remarcó que hay un gran número de ciudadanos "que se está cuidando, pero tenemos mucha gente de barrios periféricos e incluso de la zona céntrica, a la que no le importa nada y tampoco obedecen las leyes y normativas vigentes. Por ejemplo este sábado y domingo fue una lucha porque teníamos que andar con la Policía de un lado a otro en todas las zonas barriales de la ciudad donde se desarrollaban campeonatos de fútbol", reveló."También estamos coordinando con la Policía para identificar a la gente que saca los montículos de tierra con palas y carretillas que maquinarias del Municipio han colocado en diferentes calles de ingreso para evitar la circulación de vehículos y motocicletas. En estos casos se pretende aplicar multas ejemplificadoras. Asimismo se empezará a exigir el permiso para circular porque es tremendo como transita la gente en Sáenz Peña en plena Fase 1 de la pandemia. Tampoco se permite bajo ningún concepto el ingreso de personas de la ciudad de Resistencia"."Hay resoluciones municipales y decretos provinciales y nacionales que la gente no respeta, normativas que a partir de hoy se están haciendo cumplir pero que lamentablemente los vecinos no acatan. Entonces se endurecerán los controles y habrá fuertes sanciones en toda actividad que implique una aglomeración de personas", cerró el Subsecretario de Seguridad Ciudadana.