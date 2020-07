/ / CAPITANICH SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS NACIONALES PARA GESTIONAR APOYO EN LA SALIDA DE LA PANDEMIA

Relacionados

Capitanich mantuvo encuentros con el Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, y los ministros del Interior Wado De Pedro y de Obras Públicas Gabriel Katopodis, junto a la secretaria de Provincias Silvina Batakis. Hasta el mediodía, la agenda incluyó un encuentro en la sede de la AFA junto al presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia. La agenda del gobernador, continuó con una serie de reuniones en la tarde.Sobre el Plan de Desescalada Capitanich destacó algunas palabras clave: “En primer lugar el esfuerzo, gracias por el esfuerzo, pero no debemos dejar de combatir integralmente la pandemia a través de la interrupción de circulación comunitaria. Solidaridad: si no nos cuidamos, no cuidamos a los que tenemos que cuidar. Responsabilidad individual y colectiva. Sin esto, podemos perjudicar a aquellos que necesitan poner todos los días un plato de comida en la mesa. Salir de la pandemia requiere esfuerzo, voluntad de las partes y trabajar entre todos y con todos”, aseguró.La agenda inició en horas tempranas, cuando Capitanich fue recibido en Casa Rosada por los ministros del Interior Wado De Pedro y de Obras Públicas Gabriel Katopodis y sus equipos de trabajo. Allí se llevó adelante la firma de un convenio que establece el reintegro 4 millones de dólares por adquisición de insumos para Covid 19, monto financiado por organismos multilaterales de crédito.Además, revisaron la disponibilidad de recursos para destrabar las inversiones de obras en el Puerto Las Palmas y el de Barranqueras; y financiamiento del Programa Provincias II por un total de 15,5 millones de dólares, que se espera que para octubre se aprueben los proyectos ejecutivos y su financiamiento.En la misma reunión, diagramaron una agenda de trabajo que tiene como finalidad que la obra del Segundo Acueducto del Interior tenga, a partir de agosto, un ritmo de ejecución que generará un impacto de 400 empleos.“Se trata de una decisión política que implica la provisión de agua para el sudoeste chaqueño y una reactivación para la industria de la construcción que tiene una gran importancia para la provincia en estos tiempos de pandemia”, señaló Capitanich e informó que se prevé que en próximo año gran parte de la obra esté culminada. El proyecto incluye la ejecución de obras complementarias como la planta de toma de agua, planta potabilizadora, cisternas, entre otras.Acordaron, además, aumentar el ritmo de ejecución de la autovía de la ruta 11 y la ruta 7. Con respecto a las obras en el barrio Pedro Pescador aseguraron que están dados todos los pasos para que se inicien en los próximos meses. Otras planificaciones de obras importantes para la región que estuvieron sobre la mesa fueron los bajos submeridionales; el acueducto de Río Bermejo, Wichí, Sauzal y Nueva Pompeya, rutas de El Impenetrable; la planta de afluentes de líquidos cloacales de Resistencia.“Poder activar la ejecución de las obras en momentos tan difíciles para la provincia es muy importante”, aseguró Capitanich. Informó además que se avanzó con el préstamo BID N°2929 que tiene un total de once municipios incluidos en el programa con diferentes grados de avances de obras, y se agilizaron los desembolsos de los programas Argentina Hace I y II que involucra a un total de 54 municipios chaqueños, desembolso que en una primera etapa involucra 500 millones de pesos.En el encuentro con jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el gobernador presentó el Plan de Desescalada que se implementará por etapas en el Chaco, basado en la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos. “Eso no implica un relajamiento ni tampoco no tener aislamiento social, preventivo y obligatorio y distanciamiento o el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad”, explicó el mandatario.Además, Capitanich presentó el documento Unidos contra la Pandemia, que tuvo “un amplísimo nivel de consenso con todos los actores políticos, sociales y económicos”, aseguró el mandatario. Ambos funcionarios avanzaron en la definición de requisitos formales para la transferencia de inmuebles de Tiro Federal, el financiamiento para la ejecución de 200 viviendas en el barrio Gran Toba y el desarrollo de políticas públicas para la recuperación económica y productiva de la provincia.En horas del mediodía, el gobernador se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza, donde con el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, rubricó un convenio para fomentar la Campaña Nacional de Donación de Plasma Sanguíneo. La misma establece que Chaco, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal serán beneficiarias directas de la iniciativa, para favorecer el tratamiento de los pacientes con COVID 19.Tras el encuentro y visiblemente emocionado, Capitanich dio las gracias al Consejo Directivo de la AFA con incluir al Chaco en un acto solidario tan importante que “tiene como finalidad cuidar de la salud de nuestros hermanos y hermanas que más lo necesitan”, expresó. La campaña prevé que figuras del fútbol donen objetos como camisetas de clubes y de la Selección Argentina para los donantes.