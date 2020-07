/ / CAPITANICH “TODOS JUNTOS, SIN GRIETAS DE NINGÚN TIPO, DEBEMOS TRABAJAR UNIDOS PARA VENCER ESTA PANDEMIA”

Relacionados

Con un fuerte llamado a la responsabilidad social, el gobernador valoró el esfuerzo de chaqueños y chaqueñas: “Gracias a nuestros trabajadores de salud, a nuestros policías, a nuestros trabajadores esenciales, y a los no esenciales que sufrieron por no poder trabajar, a las familias. Gracias por el esfuerzo, la comprensión y el trabajo. Todos juntos, sin grietas de ningún tipo, debemos trabajar unidos para vencer esta pandemia”, manifestó.Desde este sábado hasta el sábado 25 de julio se trabajará en las cuestiones administrativas y en las difusiones de cada fase en cada localidad. Además, se presentará un informe a la jefatura de Gabinete del Nación. La provincia adhirió al decreto presidencial anunciado ayer por Alberto Fernández.Entre otras medidas, el gobernador chaqueño adelantó que el lunes “habrá una compensación para 4.347 trabajadores de la salud mediante un bono de $5.000, y en julio otro bono de $5.000 de compensación para los policías afectados a los operativos Covid”.Se eliminarán las alarmas sanitarias -tanto mediante sirenas, como SMS- pero que continuará restringida la circulación después de las 21. “Es responsabilidad de cada una y cada uno, solo tenemos que salir si es estrictamente necesario. La mejor manera de combatir el virus y de cortar la circulación comunitaria es no salir”, remarcó.También se eliminarán las barreras y las vallas tanto en las localidades del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), como las del microcentro de la capital. Aunque continuarán los controles inteligentes con lectura de QR para verificar permisos de circulación, y los sistemas de turnos.El 1 de agosto se reactivará el transporte público de pasajeros con estricta aplicación de protocolos de bioseguridad, para todos los pasajeros que quieran utilizarlo y cuenten con sus turnos para realizar actividades.El mandatario ratificó también la aprobación de un crédito de US$40.000.000 de fondos provenientes de FONPLATA, para el fortalecimiento del sistema sanitario. Con inversión provincial, la partida alcanzará los US$53.000.000 para ejecutar 26 obras. Se culminará la ampliación de la guardia del Hospital Perrando y el laboratorio. Además permitirá la ampliación y refacción del hospital de General San Martín, con una inversión cercana a los 4 millones de dólares, y el hospital nuevo de El Espinillo.Además, cada institución que flexibilice su atención deberá contar con un lector de código QR para garantizar que quienes ingresen tengan el permiso de circulación, que seguirá siendo obligatorio. De esta forma buscará detectar posibles casos positivos y contactos estrechos para cortar así la circulación comunitaria.“La tendencia al crecimiento exponencial de la curva sufrió un aplanamiento”, resaltó el gobernador, reconociendo que aún queda mucho trabajo por hacer, y que “lo más importante es haber logrado que de 3 de 4 chaqueños se recuperó”. Además, el promedio de ocupación de camas Covid, es del 20%.Entre los indicadores analizados el gobernador consideró la tasa de duplicación, es decir la cantidad de días que se duplican los casos: al inicio de la pandemia fue de tres días, hoy es de 40 días. “Es un dato que muestra que las restricciones impuestas en la semana 14 dio buenos resultados”, afirmó. En lo que respecta a la tasa de contagios, pasó del 24% durante la primera semana, a 1,7% en la semana 18.La mejora de los índices fue posible gracias al fortalecimiento del sistema sanitario y el apoyo nacional: se construyó el hospital modular, se refaccionaron las pastillas 6 y 9 del hospital Perrando, se recompuso la infraestructura sanitaria del hospital 4 de Julio en Sáenz Peña y del hospital del Bicentenario en Castelli, y se avanzó en 34 proyectos con una inversión de $400 millones. Además se duplicó la cantidad de respiradores y se incorporaron más profesionales de la salud.El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, agradeció a colegas y al gobernador por la planificación conjunta del proceso de desescalada. “La única vacuna que tiene esta enfermedad es el aislamiento; la cuarentena no ha finalizado, debemos seguir cumpliendo los protocolos de seguridad, higiene y el uso de barbijos”, dijo, y apeló a la comunidad: “entre todos hicimos un gran esfuerzo físico, mental y económico; no los desaprovechemos”.El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, aseguró que “comienza una etapa diferente y la responsabilidad de cada uno de los vecinos devuelve un protagonismo significativo”. “Todos debemos estar a la altura de las circunstancias”, manifestó el jefe comunal.La intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, tal y como el resto de intendentes, agradeció el esfuerzo de trabajadores esenciales, no esenciales y a la ciudadanía por el esfuerzo realizado. “Gracias a la ayuda de todos y todas, hoy podemos empezar una nueva etapa donde debemos ser responsables”, afirmó.