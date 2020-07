/ / CHACO: EL GOBERNADOR Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO TRABAJAN EN EL PLAN DE DESESCALADA DEL AISLAMIENTO

Relacionados

“Nosotros sabemos que los comerciantes del área metropolitana tienen una enorme dificultad porque no han podido trabajar durante casi 120 días. Comprendemos el enojo y estamos trabajando para solucionarlo”, dijo el gobernador con el acompañamiento de empresarios chaqueños que ven con buena perspectiva las medidas propuestas por el gobernador y los intendentes.Acompañado por el ministro de Planificación, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, el mandatario afirmó que se trata de “una petición muy reiterada de los organismos comerciales” y que tendrá una primera respuesta el viernes 17, cuando se presente dicha desescalada, con un sistema de seguimiento e indicadores.“Para eso es necesario comenzar a medir los casos y las urgencias correspondientes. Obviamente el protocolo de bioseguridad será innegociable. Debemos cuidarnos y ser estrictos para evitar un número de casos determinados. Si somos prudentes y solidarios entre todos, vamos a lograr los resultados esperados”, manifestó.En esa línea, Capitanich indicó que se trabajará de común acuerdo en un instrumento legal para permitir la reapertura de la actividad comercial, que por supuesto contará con la aprobación de todos los sectores involucrados, tanto comerciantes, industriales, gremiales y políticos. “El problema que puede tener un productor o un comerciante son también nuestros problemas. Aquí no hay grieta. Trabajamos codo a codo y entre todos para el Chaco”, remarcóEl gobernador anunció además que se implementó una compensación monetaria “para aquellos comerciantes no esenciales que tuvieron que suspender sus actividades”, aunque indicó que “la verdadera solución es que ellos puedan trabajar”. En este sentido, anticipó que “algunas actividades estarán contempladas para el próximo 20 de julio, Día del Amigo, y tendrán una regulación flexible”.En la reunión, realizada en Casa de Gobierno, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez; el secretario gremial en Chaco de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; el secretario de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Ernesto Scaglia; y la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj.El presidente de la Cámara de Comercio del Chaco, Martín Giménez, expresó la preocupación que existe en el sector comercial por las bajas ventas en este periodo, y adelantó que en los próximos días definirán junto al ministro Lifton “una serie de detalles que obviamente son imprescindibles para la implementación”, augurando que con el acompañamiento provincial “podamos ver pronto un poco de movimiento”.Por su parte, el secretario de FECHACO, Ernesto Scaglia, destacó el trabajo que se realiza para lograr la apertura comercial junto con los sectores políticos, ya que “es bueno que se sumen para tener, entre todos, un gran acuerdo”. Y agregó: “Estamos muy agradecidos y esperamos que este sea un punto de inicio para la reactivación comercial de nuestra provincia”.Por último, el secretario gremial de CAME, Alfredo González, manifestó: “Estamos muy conformes con este trabajo de articulación público-privado, que lleva adelante la Provincia con todas las Cámaras del interior. Todas las entidades han trabajado realmente con los intendentes y eso posibilitó, también, a que esas reuniones sean no solamente ejecutivas, sino también muy productivas”.