/ / CHACO: EVALÚAN REACTIVAR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO

Tras la presentación del plan de Desescalada, el sábado pasado, el gobernador continúa trabajando con distintos sectores para generar las condiciones necesarias que posibiliten la salida progresiva del aislamiento. Esta recuperación gradual implica transportes urbanos e interurbanos, “por lo cual significa que también tenemos que hacerlo en coordinación con los municipios del área Metropolitana del Gran Resistencia, conjuntamente con Sáenz Peña y donde efectivamente los servicios están disponibles”, indicó Capitanich.Por eso el gobernador insistió con la necesidad de lograr un acuerdo con el sector del transporte, tanto en recorridos y paradas, como en protocolos de bioseguridad e higiene, “con el objeto de hacerlo de modo gradual pensando en los trabajadores esenciales inicialmente, con un sistema de frecuencia que debe ser debidamente administrado”. Las proyecciones son las de poder tener esos puntos de discusión ya definidos para el 29 de julio, incluyendo la concreción de un subsidio.Respecto del servicio de media y larga distancia, el gobernador chaqueño señaló que, partiendo desde agosto, la “restitución se irá dando de manera gradual, sistemática, progresiva y coordinada”, y que este servicio requiere coordinación no sólo con cada una de las provincias, sino también la autorización y consenso de los intendentes de cada una de esas comunidades.En cuanto a Aerolíneas Argentinas, adelantó que se están estudiando los alcances, ya que podría ser un vuelo por semana y luego ir generando una agenda de más vuelos de manera progresiva. Participaron de la reunión el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail; el presidente de Sefecha, Saúl Colman; el delegado de UTA Chaco, Raúl Abraham; el secretario de la FATAP, Gustavo Larrea; el vicepresidente de Ecom, Lucas Velázquez; y el jefe de la Policía de la Provincia, Ariel Acuña.El subsecretario de Transporte, César Frugoni mencionó que analizaron la importancia de cubrir el servicio priorizando los cuidados y medidas de bioseguridad en los viajes. “Estamos trabajando la forma de cubrir tanto la oferta como la demanda a medida que se vayan habilitando las actividades y controlando que no haya un déficit en el servicio, ya que tenemos que transportar menos cantidad de gente por higiene, salud y seguridad, tratando que sea lo más rentable posible”, dijo.En esta línea, agregó que se está trabajando con la Policía para realizar controles en relación a la bioseguridad del transporte público, y anunció que se están resolviendo las cuestiones salariales, sobre las deudas que tienen las empresas de transporte en relación al decreto 14 y al aguinaldo. “Estamos trabajando para que las empresas puedan cubrir ese déficit”, afirmó.Frugoni concluyó destacando que “la idea es seguir trabajando y conversando para que todos tengan un buen servicio de transporte y que le sirva a la gente”. “Seguiremos haciéndolo para que el 1 de agosto sea la fecha de reactivación, tanto para colectivos como trenes (desde la Estación Cacuí a Resistencia) y para esto último estamos trabajando con el equipo de transporte de Nación para la habilitación”, manifestó.El prosecretario de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), Gustavo Larrea, afirmó que la reunión sirvió para “analizar alternativas de restablecer el servicio de transporte público con un buen tiempo de anticipación, revisando cuestiones técnicas y económicas”.“Es muy difícil sostener el sistema de transporte sin una compensación, debido a la histórica caída de consumo que ha tenido este servicio en pandemia; en este sentido hemos visto voluntad en el gobernador, que siempre fue un referente para FATAP a nivel nacional, para poder controlar la caja y equiparar los subsidios”, expresó.Por su parte, el secretario General de la UTA, Raúl Abraham, destacó que “se tocaron varios temas importantes en la reunión, no solamente para los trabajadores y las empresas sino también para el usuario”. “Yo hice notar los problemas que tenemos y que debemos buscar una salida pacífica al problema”, contó, y agregó que las tratativas para lograr prestar el servicio en agosto seguirán su curso a lo largo de los días.