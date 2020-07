/ / CHACO - HOTELEROS PIDEN QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA DEL SECTOR: "NO QUEREMOS BAJAR LAS PERSIANAS"

Relacionados

En la actualidad, cinco trabajadores se desempeñan en la empresa ubicada cerca de la intersección de Santa María de Oro y Santiago del Estero. “Agradecemos la ayuda del Gobierno que nos colabora con el pago del 50%, pero cuesta mantener. los chicos tienen que comer, dos de ellos necesitan medicación de por vida, se les hace caro conseguir y tratamos de ayudarlos como podemos”, graficó.En relación a la declaración de emergencia, comentaron que fue ingresada la semana pasada. “esperamos que salga pronto, una boleta de luz se paga igual que siempre, no tenemos descuento, con el agua pasa lo mismo y con los impuestos municipales; también la obra social, no tuvimos ni un beneficio nosotros y desde marzo estamos sin ningún ingreso. Nosotros no nos negamos a pagar”. Comentaron que tampoco fueron convocados para alojar a casos sospechosos de Covid-19. Aunque aclaró que tampoco cuentan ahora con los medios para poder brindar un servicio adecuado en esas circunstancias.“Tenemos la esperanza de que esto se termine lo antes posible o salga la ley de emergencia sanitaria para los hoteles porque realmente nos hace falta. Nosotros vivimos de la gente del interior, de los viajantes. Al estar bloqueadas las rutas y estar en una posición muy distinta con respecto a las demás provincias les tiene prohibido el paso por Resistencia. Anoche una familia quedó varada en la frontera con Formosa porque Formosa no los dejaba pasar por acá”, describió Vany e insistió con la declaración de emergencia.