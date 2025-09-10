/ / SÁENZ PEÑA: EN TODOS LOS BARRIOS, GENDARMERÍA Y POLICÍA REFORZARÁN PREVENCIÓN

"Los Operativos Interfuerzas comenzarán de manera inmediata, a toda hora y en todos los barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar la lucha contra el delito, el narcotráfico y narcomenudeo, entre otros", confirmaron fuentes policiales a Periodismo365. "Ya hicimos un Operativo Interfuerzas con resultados positivos, por lo tanto esta será ahora la modalidad de trabajo, de acuerdo a lo coordinado con Gendarmería Nacional", agregaron.

Participaron el Comandante Principal Sergio Ariel Navarrete, Comandante Oscar Gerónimo Carreras, 2º Comandante Juan Ordóñez, Sargento Primero Miriam Tévez. La Policía estuvo representada por el Comisario Inspector Horacio Edmundo Ramos - Supervisor Zona VII° Interior, Comisario Inspector Pablo Alexis Coronel - Supervisor Zona VIII° Interior, Comisario Inspector Juan Manuel Coman - Supervisor Zona IX° Interior y Comisario Principal Ramón Zarza - Jefe del Departamento 911 Sáenz Peña.

















En el mencionado cónclave se trataron diversos temas y se coordinaron herramientas de trabajo para servicio de prevención en forma conjunta entre ambas fuerzas a desarrollarse en el ámbito de la jurisdicción, cómo así también la unificación de criterios de trabajo.

