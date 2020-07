/ / CHACO: LA DIRECCIÓN DE BOSQUES AFIRMA QUE "NO SE INCREMENTARON LOS DESMONTES EN CUARENTENA"

Relacionados

Respecto a ese tema, desde la Dirección de Bosques de la Provincia, señala que el mismo se refiere a la región chaqueña que se desmontaron 2100 hectáreas más que en el 2019. “Habla de cuatro provincias, Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, que son las provincias que más presión tiene la agricultura sobre el monte , eso referido a nivel de región, pero lo que debería estar separado por provincia, porque nosotros a nivel provincial estamos trabajando en reducir esa deforestación”, aseguró Carrocino.Explicó que “al realizar una comparación de desmontes del año 2018 a esta altura, a mediados de año teníamos alrededor de 17 mil hectáreas desforestadas, ya sea con permiso o sin él, que incluía también los sistemas silvopastoriles que hoy por hoy se discute si son o no son desmontes. Para el año 2019 a esta altura del año de deforestación teníamos alrededor de 10 mil hectáreas y ahora todavía no se ha presentado el informe de deforestación trimestral porque estamos fragmentados con la gente, estamos contestando muchos informes de Nación pero más alla de eso -según los datos que presenta la misma ONG- estamos hablando de 5600 hectáreas, la mitad del año pasado”, señaló el funcionario.“A nivel provincial hay una reducción de la deforestación y creo que lo debería hacer esta ONG es darnos una mano o ayudarnos para que cada día se deforeste menos, y creo que una de las herramientas esenciales es trabajar en conjunto para el que el Fondo de Bosques se constituya como tiene que ser ", sugirió Carrocino. En este sentido recordó que “hoy por hoy tenemos el mismo presupuesto de la Ley de Bosques que en el año 2017 con un dólar mucho más alto, inflación y todo lo que eso significa”.Señaló además que la provincia del Chaco, al igual que las otras de la región necesitan de ese fondo para funcionar y fiscalizar . “Si ese fondo no llega, o llega desactualizado debido al valor del dólar y la inflación, en eso habría que trabajar y yo veo que en eso las ONG no trabajan, lo único que hacen es pegarle a la provincia”, sostuvo del Director del Bosques. “En Chaco estamos haciendo bien las cosas”, señaló.En cuanto a la fiscalización explicó que los inspectores siguieron trabajando en el marco de la cuarentena. "Trabajamos en varios lugares, no solo en El Impenetrable donde los inspectores están continuamente trabajando, sino también en la zona del sudoeste donde nos dimos cuenta que no se hacen grandes desmontes pero si los pocos montes que quedan los van deforestando. Hay muchos lugares donde no nos dejan ingresar por el COVID y en la medida que se pueda trabajar, nuestros inspectores lo están haciendo", remarcó.