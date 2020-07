/ / CHACO: "VAMOS A PEDIRLE AL GOBERNADOR QUE DE CONTINUAR ESTA SITUACIÓN, VOLVAMOS A LA FASE DE RESTRICCIÓN"

Relacionados

“En la semana vamos a solicitar una reunión al gobernador para evaluar la posibilidad, que, de continuar esta situación, volver hacia atrás”, remarcó el intendente en una conversación con La Radio, y agregó que esta falta de cumplimiento a las recomendaciones sanitarias “es algo realmente preocupante”.“Muchísima gente de la ciudad de Resistencia hace un esfuerzo para cuidarse y lamentablemente es muy doloroso que no tengamos solidaridad con las personas que de verse afectadas pueden perder la vida”, sostuvo, y sumó que “es lamentable, es triste, porque es un fracaso como sociedad no tener conciencia del riesgo que corren muchísimas personas si se llegan a contagiar”.En ese contexto, y ante la consulta sobre una posible suspensión de la vuelta del transporte público de pasajeros programada para el 1 de agosto, el intendente aseguró que “vamos a evaluar en esta semana”, aunque dejó en claro que “es una responsabilidad de todos”.Ahondando un poco más en el fin de semana, Martínez expresó su disgusto respecto al desacato de las normas, y definió que se vivieron “situaciones tristes” con el equipo de control municipal. “Hubieron entredichos entre vecinos y vecinas que no cumplían las medidas”, comentó, y remarcó que “se va a intensificar la tarea de prevención y sanción” de cara a los próximos días.Frente a ese marco, Martínez trazó un paralelismo con la zona del Gran Buenos Aires, quienes, según mención, “de habilitar actividades masivas, ahora viven una situación crítica”, ante lo cual aseguró que “si no hay una actitud solidaria de parte de todos, la nosotros vamos a solicitar al gobernador revertir esta situación”.