/ / EL BANCO NACIÓN QUIERE DEVUELTA LOS 300 MILLONES DE DÓLARES QUE LE DEBE VICENTIN

En una entrevista con la agencia Télam, Hecker recordó que la firma agroexportadora aún no presentó su balance de 2019, instrumento que debería ayudar a "entender qué pasó con el dinero". "El punto principal para el Banco Nación es recuperar el crédito de 300 millones que se terminó de consumar en los últimos meses de 2019, pasando por arriba la restricción del 15% de la responsabilidad patrimonial computable, una norma que establece el Banco Central. Hay US$ 11 millones que recuperamos y que volcamos en la cartera crediticia de pymes. Ese es el eje del banco. Más allá de las otras cuestiones que tal vez sean de mayor envergadura política, recuperar el dinero implica más financiamiento para las pymes, los jubilados y todos los que realmente lo necesitan".También se refirió al impacto que la situación tuvo sobre el Banco y la resultante después de cuatro años de gobierno de Macri. "El año pasado pasamos a Vicentin a situación 4 en la escala de deudores (alto riesgo de incobrabilidad) y nos llevó a previsionar una pérdida de $ 9.000 millones (el 50% del crédito adeudado), lo que impactó en el resultado", señaló.Indicó, además, que la actual administración recibió el Banco con "un patrimonio apenas superior a la mitad del que tenía cuando lo tomó Carlos Melconian en 2015. Hubo una destrucción patrimonial, no sólo por Vicentin, sino por el retiro de utilidades y descapitalización del banco que llevó, en un momento, a tener que pagar las tasas de interés más altas del mercado para captar depósitos, porque enfrentaba serios problemas de liquidez que hoy hemos superado".En el frente comercial, en el concurso de acreedores, el Nación integra un comité de acreedores que se está formando y al que aspira a presidir. "Es lo que nos corresponde", subraya Hecker. Además, la entidad oficial respaldó la incorporación de los sindicatos aceiteros a dicho comité, que debería funcionar como un cuerpo de seguimiento del proceso. Este lunes está previsto el primer encuentro del comité de acreedores y los trabajadores esperan tener participación.Hecker destacó, además, que "el balance del año 2019, del ejercicio cerrado el 31 de octubre, no se presentó. Vencieron todos los plazos de prórroga y el juez recién esta semana lo pidió. Intuyo que ahí hay elementos que podrían ser significativos para entender qué pasó con el dinero. Esa información podría ser muy pero muy relevante a los efectos de entender las posibilidades reales de la empresa frente a su deuda con el Banco, pero también con los productores, las cooperativas y los otros bancos".