/ / EL PRESIDENTE DIJO QUE ESTÁ PROYECTANDO "CÓMO VA A SER EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA"

Relacionados

"Lo que debemos hacer y debemos entender de una vez para siempre es que la Argentina es toda, no es el puerto, y debemos llegar a toda la Argentina", expresó Fernández, en un acto por videoconferencia desde la residencia de Olivos, en la que anunció el programa de infraestructura básica para 2.300 municipios.Agregó que está proyectando con su gabinete "cómo va a ser el día después, porque Argentina tiene un horizonte y tiene que volver a ponerse de pie, inmediatamente después que la pandemia termine" y, en ese marco, anunció obras por más de 2.200 millones de pesos para municipios de seis provincias patagónicas.Además, recordó haber participado de una protesta de intendentes peronistas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, en Comodoro Rivadavia, junto al intendente de esa ciudad y otros jefes comunales, a la que llamaron el "patagonazo"de 2018."El gobierno de Macri no nos prestaba atención, no nos ayudaba", recordó el presidente Fernández sobre aquel momento, y apuntó: "Fui, era un don nadie, era solo un militante peronista".Al respecto, sostuvo que en ese entonces "había un problema distinto en el sur del país, que al país le cuesta entender".El Presidente habló de Argentina como un "país segregado" del que siempre "reniega", "concentrado en el puerto de Buenos Aires y que no logra entender no solo su dimensión sino la problemática que cada extremo del país necesita resolver"."Los problemas de la Patagonia tienen sus peculiaridades y son distintos a los de otras provincias", dijo, aunque asumió que también "es cierto" que esas problemáticas "tienen denominadores comunes", como la "necesidad de mantener el trabajo y recuperar la actividad económica luego de muchos años de crisis muy profunda".Respecto a la Patagonia dijo que depende mucho de "los vaivenes del petróleo" y que "cuando el petróleo sufre como está sufriendo, su economía se resiente". Acerca de la crisis por la pandemia y tras asumir que el turismo "se frenó", Fernández dijo que entendía lo que "debía estar sufriendo Walter" Vuotto, (intendente) en Ushuaia, sin los cruceros, sin la llegada de visitantes, que tanto movilizan la actividad económica de esa ciudad" fueguina."Esta pandemia los ha dejado lastimados", dijo Fernández haciendo en este caso expresa referencia a Ushuaia y otras ciudades patagónicas como Bariloche. Apuntó enseguida que el contexto es "el momento más intenso de la pandemia, concentrado en pocos lugares, donde se da el pico de contagios de coronavirus", como es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; Resistencia, en Chaco; General Roca y Neuquén, todos en cuarentena estricta hasta el 17 de julio."Son focos que no terminamos de apagar y que tenemos que prestarle atención", sostuvo el mandatario y precisó respecto de Chaco que habló con el gobernador Jorge Capitanich para "poner poner en marcha un plan" en esa ciudad que, "si bien es cierto que tiene un nivel de circulación del virus parecido al de AMBA, tiene particularidades".Fernández agradeció a los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, San Luis y la "gente" de la Ciudad de Buenos Aires por "ofrecer terapistas que vayan al socorro" de la necesidad del Chaco y destacó que "eso habla de la mejor Argentina, de la Argentina federal, solidaria, sin fronteras, sin límites políticos porque somos todos argentinos".En referencia a las obras de infraestructura que necesita el país, señaló su compromiso de "llegar a cada rincón" con el plan en el que trabaja el Gobierno nacional, que calificó de "ambicioso" porque permitirá que "cambie la Argentina" y que "los argentinos vivan mejor".Al respecto, dijo que su preocupación es ver "cómo satisfacemos las necesidades de la gente" y agregó: "Ese es el único índice que debemos mirar". "Soy porteño, pero para tristeza de los porteños, soy el más federal de los porteños, no quiero un país donde el puerto derrocha riqueza mientras el país padece, no me gusta, me parece injusto y me parece ingrato, vamos a ir poniendo orden donde todo está desordenado", concluyó.En nombre de los intendentes, hablaron el de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de Ushuaia, Walter Vuotto; de Neuquén, Mariano Gaido, y de General Roca, María Emilia Soria. Vuotto agradeció a Fernández el apoyo y señaló que estaban "estrenando la lapicera porque en cuatro años de gestión de Macri no se firmó ningún convenio"."Tiene un equipo de Gobierno que está ocupado en lo más importante, que es cuidar de la vida de los argentinos y está ocupado en poder superar esta crisis económica mundial que ha dejado la pandemia", elogió.Las provincias beneficiadas por las obras son Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y los municipios son los de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, General Pico, Santa Rosa, Centenario, Cutral Có, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Bariloche, Viedma, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.