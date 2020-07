/ / HEBE DE BONAFINI INSISTIÓ CON LAS CRÍTICAS A ALBERTO FERNÁNDEZ

Relacionados

"Alberto (Fernández) invitó a los peores empresarios a su mesa. No se puede construir con ellos. Es como acostarse con un cocodrilo", aseguró Bonafini en declaraciones radiales. "Tenemos una grieta y no tengo ningún interés parecerme a ellos", agregó la referente de Madres de Plaza de Mayo.En ese sentido, se refirió a las críticas que recibió por la carta que le envió a Alberto Fernández: "Tengo el cuero duro. Las Madres estamos acostumbradas a que nos difamen". "La charla con Alberto fue muy cariñosa y respetuosa. Fue importante que me haya contestado desde el Estado lo que piensa". "Cuando uno tiene algo que no le gusta lo tiene que decir. Lo peor que hay para un gobernante es la obsecuencia", concluyó.