/ / OLA POLAR EN RÍO GRANDE: AUTOS CONGELADOS Y MAR HECHO HIELO

En Rio Grande Tierra del Fuego, ayer hizo -15 reales y -23 de sensación térmica. Me dice mi clienta que están sin agua porque se congeló el agua debajo de la tierra. 😱 pic.twitter.com/hbWQZNdIIM July 1, 2020

Mar congelado de Río Grande Tierra del Fuego pic.twitter.com/Zhtjxl3gpu June 29, 2020





Así está ahora la ciudad, con una temperatura de -12.8° y una sensación térmica de -17.5°. Frío extremo en Río Grande 🥶Así está ahora la ciudad, con una temperatura de -12.8° y una sensación térmica de -17.5°. pic.twitter.com/PoAlc47UHn June 30, 2020





En estos momentos camiones y maquinaria con palas mecánicas trabajan en la zona céntrica para retirar el hielo acumulado. Operativo de limpieza en Río Grande.En estos momentos camiones y maquinaria con palas mecánicas trabajan en la zona céntrica para retirar el hielo acumulado. pic.twitter.com/J6ktIf5RQx July 1, 2020

La ciudad atraviesa una ola polar con temperaturas extremas que no se registraban desde hacía quince años y que generan múltiples inconvenientes tanto para los casi 100 mil habitantes del distrito fueguino como para sus autoridades.El jefe de la Estación Astronómica Río Grande, José Luis Hormaechea, confirmó que el récord de temperatura negativa de este año se produjo este martes a las 8.42 de la mañana, con un registro de 14,9 grados centígrados bajo cero y una sensación térmica superior a los 20 grados negativos. "Para mañana se pronostica más frío y las condiciones recién cambiarían el jueves. Esta seguidilla de valores tan bajos no se producía desde junio de 2005, cuando la temperatura media de la segunda quincena fue de 0,5 grados negativos y se registraron valores extremos de 12 grados bajo cero", detalló el especialista.Según estadísticas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el registro más extremo para la zona todavía lo ostenta el año 1984, cuando se verificaron 22,2 grados negativos, el 19 de julio. Veinte años antes, el 25 de junio de 1964, Río Grande soportó también una temperatura extrema de 20 grados bajo cero.Las bajas temperaturas sostenidas en el tiempo repercuten en la provisión de servicios básicos como el agua potable. Los inconvenientes oscilan desde el congelamiento de las tomas de agua cruda en las plantas potabilizadoras, hasta el colapso de las instalaciones domiciliarias. Otro punto crítico es la calefacción, en especial en los barrios más vulnerables donde no existe tendido de gas natural y las personas utilizan tubos o garrafas para calentar sus hogares, cuando no salamandras a leña.La circulación de vehículos también se vuelve más peligrosa durante la ola polar: las calles heladas se vuelven resbaladizas aún para rodados con cubiertas de invierno (se utilizan clavos o compuestos de sílice) y los accidentes viales tienden a multiplicarse, igual que los de peatones por caídas en la vía pública.