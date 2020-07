/ / PARO EN ALGODONERA AVELLANEDA DEL GRUPO VICENTIN: "PAGAN MISERIA Y CON VALES DE COMIDA, COMO EN LA FORESTAL"

Relacionados

“Desde el 6 de julio las trabajadoras y los trabajadores de Algodonera Avellaneda sostienen una medida de fuerza reclamando aumento de los salarios de miseria que perciben, de entre 20 y 25 mil pesos mensuales promedio. Parte de los cuales la empresa abona con vales de mercadería que se descuentan del ingreso salarial, una medida patronal que recuerda a las viejas épocas de la Forestal”, señaló el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón.Los trabajadores denunciaron que cobran 120 pesos la hora y que la empresa suele pagarles con vales de alimentos: aceite de la cerealera del mismo grupo o carne a retirar de Friar, otra de las firmas controladas por el grupo denunciado por estafa y vaciamiento. A ese escenario irregular se sumaron los incumplimientos salariales. Los empleados solo cobraron “los montos correspondientes al programa de asistencia del gobierno nacional ATP” y no el resto.Los representantes de la firma que forma parte del grupo de la cerealera que declaró la cesación de pagos a fines del año pasado no se presentaron en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.“En este contexto y tras 16 días de huelga, la empresa se niega al diálogo y ni siquiera se presentó a la audiencia en la sede del Ministerio”, protestó el sindicato.“Ante esta clausura del diálogo por parte de la patronal, las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda han decidido la continuidad de la huelga en la planta, y manifestarse en el ingreso al Parque Industrial de Reconquista”, señalaron los representantes gremiales y no descartaron extender la medida a otras empresas.