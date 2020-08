/ / SÁENZ PEÑA: DESDE AGRUPACIÓN "ARMANDO REDES" BUSCAN PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Relacionados

Ramona Benítez había denunciado a su ex pareja por violencia de género 17 veces ¡¡¡17!!! Se había expuesto 17 veces a la dramática situación de ir a una Comisaría y volver a vivir el horror al contarlo, con el dolor en el cuerpo y la pena en el alma. El 12 de julio de 2020 su agresor la interceptó 80 metros antes de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, ella iba a hacer la denuncia número 18, pero no llegó porque en plena vereda, él le cortó la garganta y la mató.En un comunicado difundido días después, la Procuración General dijo que Ramona “sólo había denunciado a Navarro ante la Policía de la ciudad” ... ¡qué molesto ese “sólo” señores, ¡qué molesto!Hoy hace frío y llueve en Sáenz Peña, el día está especial para estar adentro. Pero dos compañeras de la Agrupación tuvieron que dejar el calor de sus casas para acompañar a una mujer a hacer la cuarta denuncia por violencia de género. Y no es tan sencillo como ir hasta la Comisaría y listo, porque primero está la resistencia a tomar la denuncia, el tristísimo momento de ver cómo maltratan otras mujeres, la espera, el ninguneo. Y la imagen de Ramona nos sobrevuela como una alerta. Y el miedo nos rasca los tobillos, y la experiencia en la Comisaría nos revuelve el estómago, pero ahí estamos, con frío, con asco, pero con coraje.¿Qué más quieren que hagamos? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Tenemos que ir con los pies para adelante para que alguien active las acciones que corresponden?¿Qué nos queda a las organizaciones que trabajamos para acompañar a las mujeres en situación de violencia, cómo les explicamos que hacer la denuncia es muy importante? ¿Con qué cara el sistema judicial nos responde? Porque queremos que nos respondan, les estamos interpelando directamente, reclamando y acusando de ser una corporación que sostiene y reproduce la violencia hacia a las mujeres y además se nos ríe en la cara con total impunidad.Imaginamos que dirán que el sistema está colapsado, que hacen falta más fiscales, más funcionarios. Pero,¿Cómo es que ciertas causas viajan por autopistas judiciales y otras van en un carro desvencijado que nunca llega? La actuación del Estado es fundamental en la lucha contra las violencias de género, no puede ser cómplice.- Se cumpla con la Ley Micaela.- Haya una sanción para quienes (por omisión) dejan a las mujeres que denuncian en una situación de extrema vulnerabilidad.- El sistema judicial y las fuerzas policiales cumplan con su tarea. No les pedimos que se hagan feministas, les pedimos que cumplan con su trabajo.30 de julio de 2020 - Presidencia Roque Sáenz Peña - ChacoAlternativa Feminista – Feminismo desde el Chaco adentroSilvia Levin – DNI 12.343.500Frente de género y diversidad Unidad y compromiso – QuitilipiClara Argüello. Integrante de la Federación de Pequeños Productores de Chaco y de la Unión de Pequeños Productores de Chaco -UNPEPROCH-. Comisión directiva de FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar Nacional)Diana Conti – Comisionada del Comité nacional contra la torturaElena Liberatori, Jueza en lo Contencioso Administrativo, CABA – DNI 6.260.083Marín Pilatti Vergara – Senadora NacionalFundacíon Mas derechos por más dignidad – CABAMujeres Defensoras del agua del Famatina – La RiojaFrente revolucionarias y diversasColectivo Ni una menos-ChacoLa Agrupación Rodolfo WalshCorriente Peronista Eva PuebloRed defensoras del Ambiente y el Buen VivirElena Corregido – Senadora MC – DNI 12.555.440María Soledad Vera – DNI 24.908426María Angélica Kees – DNI – 12.105.575Fabana Laura Martínez – DNI 14.727.819María José Lubertino – Diputada Nacional MCMaría Rosa Camors – DNI 11.415.296María Cristina Corzo – DNI 10.468.117Nélida Luna – DNI 16.758.402Beatriz Inés Simón – DNI 17.249.749Mónica Giménez – DNIAlejandra Zacarías – 21.924.974María Angélica Di Giácomo –Mariana Riquelme – DNI 12.943.930Agrupación Las VioletasLiliana Parada – CABARafaela Ramírez – ConcejalLía Soledad Ramos – DNI 28.266.018Agrupación Las Mariposas - QuitilipiAgrupación Las Violetas – QuitilipiPaula Fausti – DNI 35.167.030 CABAGraciela Elizabeth Bergallo – ResistenciaNatalia Gonzalez 33145702Fabiana Elisabeth Acevedo Dni 30250814