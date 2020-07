/ / SÁENZ PEÑA: HOTEL GUALOK A PUNTO DE COLAPSAR POR PACIENTES COVID-19. "HAY UNA EXPLOSIÓN DE CASOS"

Relacionados

La codirectora del nosocomio local estimó que "esta explosión de casos se da por las reuniones sociales donde la gente se descuida y por eso se han infectado muchas personas. La mayoría son adultos mayores de 50 años o mayores aún, no son todos de riesgo pero es bastante variado el grupo de afectados. En el hotel Gualok hay 55 personas aisladas, 16 de ellos positivos; pero no nos queda mucha capacidad. Estamos con el espacio bastante reducido y si siguen llegando pacientes el Gualok va a colapsar pronto, ya estamos viendo otro lugar para aislar pacientes", anticipó.Cecilia Villaverde remarcó que se trabaja con el Plan Detectar en los barrios más vulnerables, pero la idea es ir en los diferentes sectores, incluso en la zona céntrica de la ciudad. "Se llega a esta situación peligrosa porque hay mucha actividad deportiva, luego las personas comparten bebidas del mismo vaso y eso nos ha llevado a tener muchos nuevos casos. Entiendo que la parte comercial está cuidándose bastante bien, pero lamentablemente la parte social no se cuida", analizó.Finalmente, la facultativa reveló que el Hospital "4 de Junio" tiene solamente 4 respiradores disponibles en este momento. "No podemos determinar la cantidad total de respiradores que hay en Sáenz Peña en el sistema de salud privado porque los tienen ocupados con sus pacientes con diferentes cuadros", indicó.