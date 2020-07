/ / SÁENZ PEÑA: TRABAJADORES DE "LA UNIÓN" CREARON UNA NUEVA COOPERATIVA

Relacionados

"Queremos presentarnos ante la Justicia para solicitarle que nos sigan otorgando la explotación de esta nueva actividad con esta nueva empresa. Nosotros seguimos perteneciendo a la Cooperativa La Unión, seguimos explotando la misma, las ventas y las compras las seguimos haciendo, no ya por la institución sino por los empleados que están al frente. Los socios y proveedores nos tienen confianza", dijo el trabajador.Coman explicó que no todos los trabajadores forman parte de esta nueva cooperativa, que son solo 21 empleados los 30. Por el momento, aseguró que continúan con la fábrica de chacinados y con la venta al público: "Tenemos todo el circuito frigorífico desde la producción, desde la faena del ganado hasta la producción del fiambre. Seguimos trabajando por este estado de necesidad que tenemos, necesitamos comer y no podemos esperar que la Justicia nos diga cuáles son los derechos que nos corresponde. No podemos estar esperando en el portón hasta que alguien nos reconozca nuestros derechos", sostuvo Coman.A pesar de la labor, no perciben un sueldo y el poco ingreso que poseen, lo distribuyen entre todos los trabajadores, conformen o no la cooperativa de trabajo. Además señaló que "si hay una tercera persona que tiene interés en la cooperativa, lo que pretendemos es que nos aseguren que vamos a seguir con esta explotación que es el único ingreso, es la única fuente de trabajo que tenemos".Coman sostiene que a través de esta nueva organización podrán trabajar de una forma diferente, hasta incluso expandirlo. Para esto, tienen en cuenta que muchos de los productos con los que trabaja la cooperativa son conocidos en toda la provincia, sobre todos los chacinados.Por último, señalaron que esperan al sindicato a que se presente para dialogar con ellos porque "a 24 días de producida la quiebra, todavía estamos desamparados, no sabemos dónde estamos parados, no se presentó el síndico y no tenemos diálogo con la jueza. Lo único que pretendemos es seguir trabajando, que nos dejen trabajar, necesitamos vivir, comer, que nuestras familias coman. Esperamos que la jueza se sensibilice con nuestra situación".