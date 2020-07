/ / "SOLO HAY 32 CASOS": COMERCIANTES PREGUNTAN PORQUÉ SÁENZ PEÑA ES "CIUDAD CRÍTICA" POR CORONAVIRUS

Relacionados

Al Sr. Intendente MunicipalCr. Bruno CipoliniS / DDe nuestra consideración:Desde el día 18 de Marzo de 2020 han pasado 105 días, en ese momento Usted estableció el cierre total de los comercios teniendo en cuenta las Decretos Nacionales y Provinciales.Restringir la apagada actividad comercial es condenar a muchos comercios, industrias, emprendedores, trabajadores independientes a cesar sus actividades de manera definitiva.Solicitar un nuevo cierre o restricción de las actividades comerciales es esfuerzo de tal magnitud que el sector comercial no podrá cumplir, como lo habrá podido comprobar el día de hoy con todos los locales abiertos, y no lo hicieron en rebeldía, lo hicieron por necesidad, para poder sobrevivir.Como pretender un cierre comercial cuando las ayudas económicas nacionales y provinciales no llegaron a todos los sectores de la economía?El sector privado debe abonar sueldos, pagar servicios públicos, impuestos, alquileres, etc. no solo de los comercios sino también afrontar los costos de vida y los fondos solo provienen de las ventas, como podemos obtenerlos si estamos cerrados.Entendemos que los cien días que fue un tiempo considerable para que quienes deben brindar los servicios públicos como salud, educación, seguridad, etc. hagan los ajustes necesarios para brindar tranquilidad a la población.Ante estos y muchos otros temas que pueden ser analizados, le solicitamos:• Flexibilización y Apertura de locales comerciales con la inspección para constatar el cumplimiento de todos los protocolo de bio seguridad.• Testeos aleatorios en empresas y comercios.• Solicitar al Gobierno Provincial informe cuál es el criterio para considerar a la ciudad de Sáenz Peña como ciudad “crítica” cuando solo hay 32 casos positivos sobre una población total de 100000 (cien mil) habitantes.• Solicitar al Gobierno Provincial la ampliación de la estructura sanitaria para atender casos de COVID-19 en el Hospital 4 de Junio.Señor Intendente sin ventas no hay comercio, anunciaron créditos pero no llegaron a todos, anunciaron subsidios tampoco hemos sido beneficiados, pedimos rebaja en impuestos por el lapso de la pandemia pero se demoró la decisión, en esta oportunidad solo pedimos trabajar responsablemente.Sin otro particular lo saludamos con atenta consideración.