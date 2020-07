/ / UN SANTIAGUEÑO MURIÓ QUEMADO EN UN INCENDIO QUE ÉL MISMO PROVOCÓ

Relacionados

En horas de la tarde de este jueves, un hombre de 58 falleció en el paraje El Durazno, departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero; tras intentar sofocar una quema de pastizales que él mismo había iniciado.Según se supo, el trágico hecho se registró alrededor de las 16.30 cuando un joven fue a buscar al padre de su amigo, de apellido Sanabria, ya que este no regresaba. Al llegar, pudo observar que el sujeto no presentaba signos vitales y de inmediato dio aviso a la Policía.Una vez en el lugar, los uniformados constataron que ya había fallecido y que presentaba quemaduras de gran consideración, mientras que a su alrededor se producía el incendio de pastizales. Al entrevistarse con su esposa, la mujer detalló que el hombre había decidido iniciar el incendio para poder tener una mejor visión de los animales desde su casa, mientras estos pastaban, evitando así que se escaparan o que fueran robados.En horas del mediodía, la víctima notó que el foco ígneo crecía a grandes proporciones, por lo que intentó sofocarlo. Sin embargo, no pudo hacerlo y terminó muriendo en el intento. Un dato no menor aportado por la viuda, fue que su marido sufría de diabetes e hipertensión y que lo había notado agitado cuando salió hacia el pastizal para controlar el incendio.Los uniformados dieron participación al fiscal de turno, Dr. Silva, quien ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para que se le realicen los estudios pertinentes, con el fin de conocer fehacientemente la razón de su muerte.