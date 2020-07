/ / (video) SÁENZ PEÑA: "EL MUNICIPIO DENUNCIARÁ PENALMENTE LAS FIESTAS Y REUNIONES DE AMIGOS", ADVIRTIÓ BRUNO CIPOLINI

Relacionados

"Todos nos ilusionamos en pasar este proceso sin casos, pero el COVID-19 ingresó a nuestra ciudad por el sistema de salud y el gobierno provincial nos catalogó como ciudad crítica", recordó, agradeciendo esta vez al personal del Hospital "4 de Junio", al Ministerio de Salud Pública y al gobierno del Chaco por los operativos."Hoy estamos ante un nuevo brote posiblemente mayor que el habitual. Posiblemente el parte del día de mañana viernes sea alarmante. Esta es una situación muy dinámica. En los últimos días se trabajó con el Plan Detectar en el Barrio San Cayetano y probablemente después sean otras zonas."La nueva normalidad en la cual la responsabilidad individual adquiere más relevancia, tiene que tomar un protagonismo más importante porque al Estado tiene ciertas dificultades a la hora de fiscalizar efectivamente las acciones privadas de cada vecino que a esta altura son fuentes indiscutibles de contagio. El comercio en Sáenz Peña no ha sido una fuente de contagio comprobado", evaluó y allí fue el turno de agradecer a los comerciantes y emprendedores por mantener sus negocios y fuentes de trabajo, y por seguir apostando a la ciudad. "Queremos ser aliados y no un obstáculo para los comerciantes Seguimos buscando lograr la mayor cantidad de actividad posible. Seremos duros con la sanción de aquellos que no cumplan con los protocolos", disparó. Luego agradeció a las Instituciones sanitarias, "pedimos a los vecinos que cuando vayan a la consulta extremen las precauciones", sugirió.Bruno Cipolini consideró que "mientras sigan las reuniones sociales sin cuidados, los asados, las reuniones sociales sin autorización, mientras sigamos compartiendo el mate en cualquier ámbito, mientras sigamos compartiendo el pico de las botellas y por sobre todo mientras los más jóvenes sigan participando en fiestas clandestinas, el número de contagios seguirá creciendo. Las reuniones sociales de amigos, de familiares no convivientes y las fiestas están prohibidas. Estas conductas serán investigadas en el marco del artículo 205, 239 del Código Penal, es decir se realizarán las denuncias correspondientes a efectos de iniciar un proceso penal a aquellos que lo lleven adelante en este momento tan delicado. Siendo ésta una obligación que nos compete a todos es que solicito la colaboración de la ciudadanía en general para poner en conocimiento a las autoridades municipales y policiales conductas que pongan en riesgo la salud de todos, concretamente aquellas que importe la realización de eventos, reuniones o fiestas que impliquen la aglomeración de personas, quedando habilitado al efecto además del 103 el 911 el número 3644415042 que es el Whatsapp del Municipio", informó.