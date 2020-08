/ / CHACO: BANCO NACIÓN EJECUTA UN PAGARÉ CONTRA GARANTES DE VICENTIN

Relacionados

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a un recurso del Banco de la Nación Argentina contra una resolución de primera instancia y habilitó avanzar con la ejecución de un pagaré contra las personas que oficiaron como garantes de un préstamo de 5 millones de dólares concedido por esa entidad a las firmas Vicentin Saic y Algodonera Avellaneda SA.La resolución, a la que tuvo acceso el portal capitalino Chaco Día por Día, fue dictada el 16 de julio pasado y lleva las firmas de las camaristas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, en el marco del expediente N° FRE 649/2020/CA1 caratulado: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ VICENTIN S.A.I.C. Y OTRO s/EJECUCIONES VARIAS” que se tramita en el Juzgado Federal de Reconquista (Santa Fe).El pagaré en cuestión responde a un crédito acordado por el Banco de la Nación Argentina a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SAIC el 24 de abril de 2019 por una suma de 5 millones de dólares y que, tras su vencimiento, la entidad promovió su ejecución.El contrato de garantía fue suscripto por 17 personas el 15 de junio de 2018 por un monto de 300 millones de dólares constituyéndose como fiadores solidarios, lisos, llanos, primeros y principales pagadores de los créditos o descuentos que la actora haya concedido o concediera a las codemandadas, dentro del término de cinco años contados desde la fecha de emisión de la garantía.“Lo hasta aquí expuesto nos lleva a concluir en la procedencia de mandar llevar adelante la ejecución contra quienes suscribieron el contrato de garantía del pagaré presentado en autos”, fundamentaron las camaristas, al revocar la resolución del Juzgado Federal de Reconquista que, a través de una serie de observaciones, había dilatado el avance de la ejecución.Horas atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el decreto para dar marcha atrás con la decisión del Estado nacional de intervenir por sesenta días la firma Vicentin para una posterior expropiación con el objetivo de rescatarla del concurso de acreedores para preservar las fuentes laborales y contar con una empresa testigo en el mercado de la exportación de granos.Fue luego de que el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, decidiera no permitir la actuación de los representantes del gobierno santafesino en el marco del concurso de acreedores, entre otras medidas que, según entendió el Presidente, conspiraron contra el rescate de la firma.En ese contexto, Fernández aseguró que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. Además, señaló que el magistrado “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019″, afirmó Fernández. Y agregó: “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.