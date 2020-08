/ / DESDE SUIZA, MACRI FELICITÓ A LOS "MILES DE ARGENTINOS QUE SALIERON" A PROTESTAR

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020

“Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, tuiteó este martes el ex presidente, desde Suiza, donde se encuentra junto a su esposa, Juliana Awada y su hijita Antonia.Macri tuvo que viajar por compromisos en Zurich como presidente de la Fundación FIFA.De este modo, el ex Jefe de Estado saludó las manifestaciones en distintos puntos del país donde se mezclaron distintos reclamos: contra la cuarentena impuesta por el gobierno y contra el gobierno mismo.Para muchos especialistas, las protestas fueron un riesgo de contagio porque se hizo lo que no hay que hacer para prevenir la covid-19: agolparse. En muchos casos no se respetó la distancia social y eso fue leído como un peligro.