/ / EL PRESIDENTE DE LA UCR AFIRMÓ QUE NO HAY QUE DESCARTAR SAQUEOS

“No coincido con las declaraciones de Duhalde”, afirmó Alfredo Cornejo. “Sí coincidió con la afirmación de que la situación social puede ser peor a la de 2001”, continuó el diputado por la provincia de Mendoza. “En ese momento, había movimientos sociales incipientes que hoy están cooptados por el kirchnerismo”, apuntó Cornejo. Cuando fue consultado sobre la chance de que hayan «saqueos», el legislador respondió que “no habían que descartarse”.Asimismo, el diputado nacional aseguró que, «al igual que lo señaló Eduardo Duhalde«, el jefe de Estado debe convocar a «un gran acuerdo». «Este tiene que ser de la economía, porque, es el mandato que le dio la sociedad argentina que lo votó», consideró Cornejo. «La coalición de Cambiemos perdió por la economía y Fernández debe trabajar por ella y no debe enredarse en otros temas», apuntó el legislador. «La economía solo se arregla con expectativas y ésta lo da un gran acuerdo entre el oficialismo y la oposición», afirmó.En otro orden de cosas, Alfredo Cornejo le respondió a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien invitó a Juntos por el Cambio a debatir la reforma judicial en el Congreso. «Estamos para debatir cualquier proyecto», aseguró el legislador. «El tema, es que nos preguntamos si se trata de una oportunidad o si debe poner la energía para debatirlo», indicó Cornejo. «Sin lugar a dudas, no es un proyecto que se deba debatir en este momento», afirmó.El diputado nacional insistió en la necesidad de «un gran acuerdo» entre el oficialismo y la oposición. A su vez, sostuvo que el Poder Ejecutivo debe llamar al encuentro. En esta línea, cuestionó a la expresidenta de la Nación por imponer su agenda que se basa en todos sus temas personales. El legislador aseguró que esto sucede porque no hay un programa de política económica detrás.