/ / EXTIENDEN PROHIBICIÓN DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS HASTA MARZO DE 2021

El Ministerio de Desarrollo Productivo informó que los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable no podrán ser suspendidos por falta de pago. El parámetro se fijó en hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020.Esta medida incluye tanto a las MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y a las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria. También abarca a aquellos usuarios que son monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.-Los usuarios particulares que registren una disminución del 50% en su capacidad de pago.-Los monotributistas categorías C y D que acrediten una disminución del 50% o más en su facturación mensual.-Las asociaciones civiles constituidas como clubes de barrio, centro de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales.La acreditación deberá efectuarse por correo electrónico o WhatsApp, a través del canal o medio de comunicación puesto a disposición por el Ente Regulador correspondiente o el ENACOM.De este modo, las empresas prestadoras de telefonía móvil o Internet deben brindar, hasta el 28 de junio inclusive, un servicio reducido que garantice la continuidad a aquellos usuarios que cuenten con sistema de servicio prepago y que no hayan abonado la correspondiente recarga para acceder al consumo.