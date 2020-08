/ / FUERTE REPUDIO DEL GOBIERNO NACIONAL A DUHALDE POR PRONOSTICAR UN GOLPE DE ESTADO: "SE MANDÓ LA CAGADA DE SU VIDA"

“Esto va a estallar”. “Vamos a una guerra civil”. “Habrá golpe de estado”. Solo quieren condicionarnos, arrancar concesiones y reducir derechos. El gobierno, junto a los argentinos y las argentinas, está firme y atento para impedir que achiquen nuestra democracia. — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) August 25, 2020

Relacionados

En una entrevista con Radio Rivadavia, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, rechazó el planteo de Duhalde y afirmó que "es un escenario absolutamente improbable". "Las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático", enfatizó.Además, replicó que hay "un sistema político fuerte: hubo elecciones hace un año, el que perdió aceptó el resultado, el Congreso funciona, el Poder Judicial también”. “El sistema político tiene acuerdos y desacuerdos, pero desde el punto de vista de la mirada como ministro, que tengo trato diario con las fuerzas, diría que es imposible que suceda", subrayó el titular de la cartera castrense. "Yo no veo ningún desastre en el horizonte, al contrario, lo dicen los indicadores que hay un escenario de recuperación", reafirmó.En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafeiro, le bajó el tono a las manifestaciones del ex mandatario y las calificó como "inapropiadas". "Tengo un gran respeto por el ex presidente, pero queremos manifestar que la Argentina hace muchos años ha decidido vivir en democracia, apostar al régimen democrático, el grito de nunca más que se escucho durante el gobierno de Alfonsín fue una bandera para todos nosotros", aseveró.Además, subrayó que "todas las diferencias se dirimen en la arena democrática" y remarcó: "El año pasado, hubo mucho movimiento tumultuoso, ha habido golpes institucionales y nuestro país resolvió avanzar en una transición pacífica y democrática. Está robustecido el régimen democrático en Argentina y no esta puesto en tela de juicio".En esa línea, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, aseguró que Duhalde "derrapó mal" y sostuvo en su cuenta de Twitter: "El Frente de todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina ¡Eso de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto hay luz!".Asimismo, en una entrevista con Radio La Red, el asesor del Gobierno Leandro Santoro arremetió contra Duhalde y disparó: “Dijo una cosa gravísima, pero también creo que a las personas no se las puedo juzgar por su peor frase”. En ese punto, chicaneó que “fue mejor presidente que ex presidente” y sentenció: “Se mandó la cagada de su vida y va a empañar su carrera política”. “Duhalde perdió los frenos y dijo una cosa gravísima, pero no creo que haya maldad en sus declaraciones, sino que son reflejo de "una falta de equilibrio personal”, disparó.En el programa de Animales Sueltos, el ex mandatario descaró la posibilidad de que las elecciones de medio términos se puedan desarrollar el próximo año y aseguró que va haber un Golpe de Estado. “No va a haber elecciones porque la Argentina es la campeona de los golpes militares", aseveró y sostuvo que el país es un "desastre".“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", sentenció Duhalde.En esa línea, el ex gobernador bonaerense remarcó: “Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército", y reafirmó que "no va a haber elecciones" en la Argentina.