/ / FUERTE REPUDIO DEL RADICALISMO POR EL ATAÚD DE CARTÓN QUE RECIBIÓ UNA FAMILIA TUCUMANA

"Esta situación pone en evidencia dos cuestiones. La extrema vulnerabilidad que se vive en algunas zonas como La Costanera y la ausencia o indiferencia del Estado. Que una familia, en su terrible dolor de perder a un ser querido, sufra además el desprecio de recibir un cajón de cartón, es algo que no puede pasar desapercibido", explicó Canelada, quien solicitó que se consulte al ministro si se han realizado investigaciones sobre el hecho, y en tal caso, si se se han identificado responsabilidades y qué medidas se tomaron para evitar que esto suceda de nuevo.Además, solicitó saber cuál es la cobertura y asistencia que se brinda en estos casos, bajo qué programas se enmarcan, desde cuándo, y cómo continuará a futuro tal programa tras este "lamentable hecho. El Estado provincial no puede desconocer la dignidad de la familia de Cristian Fabián Herrera. Aquí se deben rendir cuentas y poner certidumbre sobre lo que ocurrió, para que no vuelva a pasar nunca más".