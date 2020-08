/ / JUJUY: MURIÓ UN HOMBRE QUE TOMÓ DIÓXIDO DE CLORO

Relacionados

Andrés Ríos falleció en Jujuy luego de consumir más de un litro de dióxido de cloro diluido en agua, a lo largo de un día y medio. Recurrió a ese preparado, que publicitaba un médico naturista de la ciudad, ante un cuadro de neumonía, ya que no podía tratarse en los hospitales porque estaban colapsados por los casos de coronavirus.Este jueves, Gloria, hermana de la víctima, habló en el programa A Diario (Radio 2): “Tenemos una tristeza muy grande”, confió. Sobre el contexto, aseguró que “en Jujuy tenemos el sistema de salud colapsado; no hay camas de terapia intensiva, no hay respiradores”.Luego contó el caso de Andrés con lujo de detalles: “Mi hermano tuvo un cuadro de neumonía, todos en la familia tenemos problemas alérgicos”, describió. Y comentó que “en la provincia de Jujuy, el mes de agosto es muy ventoso y complicado para los que sufrimos este tipo de problemas respiratorios”.“Mi otro hermano, que vivía con él, me contó que se desesperó y decidió probar la medicina alternativa. Acá en San Pedro, que es donde vivimos, hay una especie de médico naturista que vende y distribuye el CDS”, apuntó.Luego remarcó que el vendedor de dióxido de cloro “usa las redes sociales para fomentar que la gente tome ese producto porque cura el coronavirus y es milagroso”. “Mi hermano tuvo una ingesta de un litro y medio más o menos. Al cabo de dos días, se le produjo una crisis alérgica, una serie de vómitos y murió broncoaspirado”, relató Gloria en Radio 2.“La vida de mi hermano ya está, fue su decisión. Pero queremos alertar a la población porque acá hay muchísima gente tomando ese producto”, advirtió la mujer. Y señaló que “los especialistas aseguran que es un químico, un blanqueador para uso industrial o doméstico, pero totalmente perjudicial para la salud”.“Nosotros somos una familia ligada a los medios de comunicación, mi padre era un reconocido periodista deportivo de Jujuy, por eso se viralizó tan rápido el caso. Queremos que la gente sepa”, insistió Gloria. “Si la gente que lo está tomando quiere seguir consumiendo, que lo haga, pero que sepa que es un químico”, agregó.“A mi me quedó una frase que dice que el miedo es un gran vendedor. Y acá hay gente que está lucrando con una pandemia y con la desesperación de la gente. A nosotros nos costó caro, terminó con la vida de mi hermano”, finalizó.