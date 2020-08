/ / SÁENZ PEÑA: INMINENTE LIBERACIÓN DEL DOCTOR RAMOS TRAS DECLARAR ANTE LA JUSTICIA

Relacionados

"Presentaron habeas corpus y una solicitud de excarcelación, la primera fue rechazada y la segunda se está analizando", dijo el Juez Federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, al ser consultado por la situación procesal del criticado médico.El magistrado explicó que Ramos fue dado de alta por coronavirus pero continúa detenido en la Delegación de la Policía Federal, además, continúan con la investigación y el Juzgado Federal espera todos los informes solicitados.Por otro lado, el Ministerio Público solicitó por una serie de medidas que permanecen a la espera mientras aguardan por la posibilidad de resolver cuanto antes la solicitud de la defensa. Para ello, el Juez Federal espera por varios informes requeridos para poder considerarlos.Cabe recordar que el médico sáenzpeñense está imputado y detenido por violar el artículo 205, el cual refiere a la transgresión de las normas indicadas sobre las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia.En tanto, el abogado defensor del médico, Carlos De Cesare, indicó que su cliente dio una explicación bastante concreta y entendible de los hechos por los cuales se lo acusa. "El principal hecho se resume en esa visita que tuvieron los empleados municipales a su domicilio y cuando el sale de su domicilio. Sobre eso, dijo que es médico y en función de su condición había ido a ver a los chicos como estaban con todas las medidas de rigor dentro del domicilio donde estaban aislados", señaló. "Él cumplió con todas las medidas de seguridad en el domicilio y fuera de él", aseguró De Cesare.Por otro lado, afirmó que "la Justicia Federal no está para este tipo de cosas por lo que suponemos que en la brevedad pueda recuperar su libertad el Dr. Ramos y termine con un sobreseimiento que creo es la conclusión razonable que debe tener este caso". "No veo mayor obstáculo para que en lo inmediato o en estos días sea inminente la liberación de mi cliente” , agregó.Por último, mencionó que “el Dr. Ramos al haber tenido COVID-19 y haber tenido el alta médica, ha generado los anticuerpos necesarios por lo que no puede transmitir el COVID-19 y contagiarse nuevamente, por un lado. Lo otro es que resulta ser un trabajador esencial sobre todo para administración publica ya que tiene funciones específicas como terapista en la Guardia COVID del Hospital 4 de Junio”.El abogado estima que en las próximas horas su defendido podría estar esperando la libertad y la resolución debe ser inminente. “No olvidemos que el Dr Ramos está formalmente detenido desde el 12 de agosto, es decir que ya pasaron varios días y se han excedido de manera considerable los plazos por los cuales puede estar detenida una persona, primero sin indagarla”, finalizó.