/ / SÁENZ PEÑA - "QUEREMOS COBRAR": HAY PARO DE COLECTIVOS URBANOS POR TIEMPO INDETERMINADO

El gremialista detalló que los trabajadores "somos más de 70, y nuestras familias ya están pasando padecimientos y privaciones por la falta de cobro de nuestros haberes. Nos deben todavía el 25 por ciento del sueldo del mes de junio y la primer cuota del aguinaldo, y eso no puede ser. Si nuestro dinero no aparece, el paro será por tiempo indeterminado", advirtió.Villalba informó a Periodismo365 que en el marco de la medida de fuerza, el lunes "nos movilizaremos hacia el predio de la empresa San Roque - Línea 1, ubicado en calle 21 y 24 del centro; y de ahí marcharemos hacia Plaza San Martín en algunos colectivos. La manifestación del lunes será de forma pacífica y dentro de los protocolos de seguridad que contempla la pandemia", aclaró.El delegado de UTA reconoció que el aumento de boletos si bien está aprobado por el Municipio local, hasta que impacte en el sistema SUBE demorará más de 30 días, lo cual complica aún más nuestra situación económica con la patronal, que también tardará en hacerse de esos montos y de ahí pagarnos".Finalmente, el sindicalista manifestó que si bien en Resistencia "los trabajadores cobraron la primer cuota de las tres pactadas del total de la deuda de diciembre hasta la fecha, Sáenz Peña fue totalmente excluída y nosotros quedamos sin cobrar ni un peso, absolutamente nada; y esa situación ya no aguantamos más", disparó.