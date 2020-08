/ / (video) LA CUARENTENA SIGUE HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y SE PERMITEN REUNIONES FAMILIARES

Relacionados

"No podemos descuidarnos ahora", sostuvo Fernández, tras lo cual señaló que hay 18 provincias con transmisión comunitaria. "El problema ya no es sólo del AMBA, está en todo el país. Si nos relajamos, no hay sistema de salud que aguante", advirtió. También, como hicieron a su turno las autoridades bonaerenses, advirtió sobre la situación en el interior provincial, por lo cual extendió las medidas de aislamiento hasta el 20 de septiembre.Anunció, a la par, algunas medidas de excepción, como la posibilidad de reuniones familiares, al aire libre, con máximo de 10 asistentes y con colocación de barbijos. "Mantenemos la prohibición de reuniónes en lugares cerrados", advirtió Fernández."No naturalicemos los contagios, que son muchos, y mucho menos naturalicemos las muertes", señaló el Presidente, que emitió un mensaje grabado mucho más breve que en otras oportunidades. Hay que destacar que mientras la Rosada emitía el mensaje, el Ministerio de Salud confirmaba 11.717 nuevos casos de COVID-19, que empujan los registros a 392 mil positivos en todo el país.