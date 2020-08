/ / (video) SÁENZ PEÑA - CUARENTENA: BEBIDAS Y MÚSICA A TODO VOLUMEN EN PLENA VÍA PÚBLICA

Relacionados

"La música se escuchaba desde 4 cuadras más o menos y hacía ya un par de horas que estaban ahí. Fuimos hasta el lugar y observamos un descontrol total con varios autos que tenían el baúl abierto con equipos de música de gran potencia a todo volumen. También vimos a varios grupos de jóvenes que estaban bailando y bebiendo cerveza del pico de una sola botella, otros caminaban con conservadoras con botellas y seguían llegando más autos y gente a la zona. Entonces vimos que pasó la Policía y no les dijo nada. Ahí fue que llamamos de nuevo a la Policía pero no aparecieron. Tal vez más tarde habrán ido a meter presos a todos esos borrachos. Esto es una locura total y no hay controles. Es tierra de nadie", sentenciaron.