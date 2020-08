/ / (videos) GRAN EXPLOSIÓN SACUDE BEIRUT: AL MENOS 50 MUERTOS Y 2.750 HERIDOS

Relacionados

Muchos heridos: un gran número de personas resultaron heridas en la explosión, dijeron las autoridades, y las imágenes de la escena capturaron a los heridos tambaleándose por las calles de la capital. El ministro de Salud del país ordenó a todos los hospitales de la zona que se preparen para recibir a los heridos. Las autoridades no han publicado ningún número específico sobre cuántas personas resultaron heridas.Los efectos se sintieron a kilómetros de distancia: según testigos, las viviendas a una distancia de hasta 10 kilómetros de distancia, resultaron dañadas. Un residente de Beirut que estaba a varios kilómetros del lugar de la explosión dijo que sus ventanas habían sido destrozadas por la explosión.La causa no está clara: todavía no estamos seguros de qué causó la explosión. El ex primer ministro libanés Saad Hariri dijo en un tuit que la magnitud de las pérdidas después de una explosión que sacudió la capital Beirut "es demasiado grande para describirse" y que la "mayor pérdida es la de docenas de muertos y heridos". "Todos están llamados a ir en rescate del Líbano y a solidarizarse con nuestra gente en todos los vecindarios afectados", dijo.El número de muertos en la explosión de Beirut se ha duplicado a al menos 50 muertos, con muchos más muertos temidos y al menos 2.750 heridos, dijo el ministro de Salud, Hamad Hassan, a periodistas afuera de un hospital el martes.Inicialmente había reportado 25 personas muertas y más de 2.500 resultaron heridas. Cientos de personas han sido hospitalizadas en toda la capital libanesa y se teme que muchos hayan muerto después de una explosión masiva que sacudió Beirut, rompiendo vidrios y dañando edificios a kilómetros del sitio.Las salas de emergencia de los hospitales están siendo inundadas por los heridos, y la sección de emergencias de un hospital principal, el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut, no puede recibir más pacientes, en parte debido al daño por explosión, según los medios estatales.La Cruz Roja Libanesa, los funcionarios de salud y los políticos han pedido a las personas que donen sangre para ayudar a los heridos en el hospital. Las imágenes de la ciudad muestran autos, ambulancias y vehículos militares repletos de heridos que caminaban y otros que parecían no moverse.Si bien los funcionarios aún no han anunciado un número oficial de víctimas, varios miembros de los servicios de emergencia y políticos que hablan con los medios locales han expresado su preocupación de que pueda haber un alto número de muertos.Unas 400 personas heridas fueron trasladadas a la unidad de emergencia del hospital del Hotel Dieu tras la explosión, le dijo a CNN una enfermera registrada de servicio en el centro médico. La gravedad de las lesiones no fue clara de inmediato.