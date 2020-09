/ / (audio) SÁENZ PEÑA - CORONAVIRUS: "NO QUEREMOS VER A GENTE MURIENDO EN LOS PASILLOS O EN SUS CASAS", ALERTAN DESDE LA UME

"Aquí va a pasar lo que está pasando en otros lugares que veíamos gente en los pasillos, gente muriéndose en la casa sin que nadie los pueda ir a atender. No queremos llegar a eso, nadie quiere que lleguemos a eso pero también depende de nosotros", sentenció el médico cirujano Marcelo Gallovich, Director Médico de la UME UNCAus, en declaraciones a Radio Provincia 101.5; de la capital chaqueña.

Con respecto a extremar los cuidados por la pandemia de COVID-19, el galeno remarcó que "lo venimos diciendo y todos los medios de comunicación lo vienen haciendo desde el inicio de todo esto; que es extremar las medidas de precaución, usar barbijo, mantener la distancia social, no hacer reuniones con gente que por ahí uno no tiene contacto, más que su familia con la que vive, no reunirse ni con otros familiares que vivan en otro lugar porque no sabemos con quien están estas otras personas tampoco, entonces se empieza a juntar y se hace una cadena que no sabemos donde termina, y es ahí donde empieza el problema de empezar los contagios de personas asintomáticas particularmente".

En ese punto, el Dr. Gallovich aseguró que generalmente "son los jóvenes que empiezan a transmitir la enfermedad a los pacientes adultos mayores, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas porque justamente son ellos los que padecen la peor forma de la enfermedad; que son las complicaciones con requerimiento de internación o la peor cosa que puede pasar que es costarle la vida. El mensaje es ser responsable, mantener todos los cuidados que se vienen aprendiendo desde que empezó todo esto y ayudarnos a nosotros en el sistema de salud a que no nos saturemos, porque si llegamos a saturarnos esa propia gente que por ahí no se cuida va a tener algún familiar que va a requerir internación y no va a tener donde internarse".

E facultativo alertó que "Va a pasar lo que está pasando en otros lugares que veíamos gente en los pasillos, gente muriéndose en la casa sin que nadie los pueda ir a atender, no queremos llegar a eso, nadie quiere que lleguemos a eso pero también depende de nosotros, de la gente, de la sociedad. Así que lamentablemente esto depende de todos, no es una decisión política ni de nadie, solamente es una decisión de todos en cuidarnos. No queda otra alternativa", insistió.

