/ / CHACO: SECHEEP ANUNCIA QUE VUELVEN LOS CORTES DE LUZ POR FALTA DE PAGO

“Después de varios meses, hemos retomado la realización de diferentes operativos. Por un lado, aquellos para combatir el hurto de energía y por otro, los que permiten regularizar conexiones precarias. En los próximos días, se iniciarán trabajos de corte de suministro a quienes adeuden el pago de sus facturas”, señaló el presidente de Secheep, Gastón Blanquet.Antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19, Secheep puso en marcha operativos diagramados por el presidente Gastón Blanquet, y los vocales Saúl Medero y Carlos Coschiza con el objetivo de avanzar en la regularización de conexiones domiciliarias. Con la pandemia, los operativos dejaron de efectuarse, hasta ahora.Hay que destacar que los procedimientos de constatación de conexiones clandestinas son llevados adelante por cuadrillas de Secheep, pertenecientes al área de Conexiones e Inspecciones, y de Fraude Eléctrico, con el respaldo de otros sectores junto a personal de la Policía del Chaco, dando intervención al fiscal de turno, en todos los casos en que las circunstancias lo hagan pertinente.“Desde inicios de marzo, no hemos realizado cortes por falta de pago y hemos volcado todo nuestro esfuerzo en brindar y garantizar un servicio indispensable que permite mantener en funcionamiento hospitales, centros de salud, y los hogares de todos los chaqueños. Pero también es cierto que necesitamos el respaldo de los usuarios con el pago de sus facturas”, manifestó Blanquet.Secheep reitera a los vecinos la importancia de sostener el pago de las facturas de energía, para no estar en la lista de cortes. En ese sentido, recuerdan que si bien el Decreto nacional 311/20 establece la suspensión de cortes por falta de pagos, el mismo solo alcanza a sectores vulnerables y no a todos los usuarios.Blanquet recordó que desde marzo Secheep suspendió la interrupción de servicio por falta de pago, “siguiendo lineamientos del gobernador Jorge Capitanich y acompañando la decisión de suspender los cortes a los sectores más vulnerables de la comunidad, aunque del mismo modo, instamos a todos los que puedan hacerlo, que cumplan con el compromiso de pago”.El decreto presidencial sólo impide el corte del servicio a aquellos usuarios beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas categorías A y B; electro-dependientes; jubilados y pensionados; registrados bajo modalidad monotributo social; personal de servicio doméstico; micro-pymes involucradas en la producción de alimentos; sanatorios; entre otros.“Los operativos continuarán. Los usuarios tienen múltiples opciones para regularizar su situación, ya sea en la parte administrativa como en los que se refiere a alternativas para pagar sus facturas”, señaló Blanquet.Hay que recordar que desde el inicio de la cuarentena, en forma progresiva, Secheep incorporó varias opciones para abonar las facturas, ya sean sin la necesidad de salir de sus casas u otras de modo presencial.Para abonar la boleta desde casa, se habilitó el sistema de Pago Mis Cuentas de la red Banelco. Este nuevo método se sumó al pago por home bánking todos los días, las 24 horas; y también la posibilidad de abonar a través de Mercado Pago (solo con tarjetas de débito, escaneando la factura).Además, sigue vigente el pago con tarjetas de débito y crédito (Tuya, Visa, Visa Débito, Mastercard, Naranja, Débito el Banco del Chaco, etc.) llamando al 0800-7777-589, opción 5, de 6 a 20 horas, todos los días. Los usuarios deben llamar y serán atendidos por un operador que ayudará a realizar la transacción.Por otro lado, con Pagofácil, Rapipago y Loti-Pago de Lotería Chaqueña, permite a los vecinos pagar en modo presencial, siempre con cuidados y medidas de seguridad sanitaria, evitando que tengan que acercarse hasta una oficina de Secheep que muchas veces les queda lejos.