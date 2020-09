/ / CHACO TIENE SU PRIMER JUEZ INTERNACIONAL DE CERVEZAS

Relacionados

El flamante juez celebró su logro este miércoles en su cuenta de Facebook y de paso recordó cuál fue la primera “birra” que se tomó en su vida. “En el verano del 97 tomé mi primera birra en el quincho de Don Temperini en Antequera. La probé sola y también con un blend. Un cascarudo, digamos. Elegí la birra sola sin mayores explicaciones más que pedir que no lo cuenten en mi casa. Si me agarraban, por las dudas, con mi hermano Gringo, acordamos que teníamos que decir que me había gustado más la mezcla porque era más dulce. No podía gustarme la cerveza”, recordó.“Unos 23 años después tengo las herramientas y la certificación internacional para poder explicarlo, compartirlo con colegas cerveceros, con tomadores, participar de concursos y ayudar a que cada vez tomemos mejores birras. Ahora soy juez internacional de birras avalado por la organización BJCP. El primero del Chaco y de los primeros de la región junto a Cerveza Oveja. Un gran gusto sumar para la zona”, destacó el cervecero quien también integra la asociación Cerveceros del Litoral.Fundado en 1985, el Beer Judge Certication Program (BJCP) es una organización estadounidense sin fines de lucro que busca desarrollar y fomentar el conocimiento, comprensión y apreciación de los diversos estilos de cerveza, sidra e hidromiel existentes en el mundo.Sus orígenes fueron parte de un esfuerzo conjunto desarrollado por la American Homebrewers Association (AHA) y la Home Wine and Beer Trade Association (HWBTA) con Charlie Papazian y Pat Baker como impulsores, recordó el sitio especializado The Beer Times,Uno de los objetivos principales del BJCP es elaborar guías de estilos de cerveza, sidra e hidromiel con el n de estandarizar métodos y procesos para la evaluación estructurada, clasificación y puntuación, entrenando y capacitando jueces que puedan participar en competencias orientadas principalmente a la elaboración casera. Durante la formación de jueces BJCP se busca que estos aprendan sobre técnicas de elaboración y de cómo los ingredientes y procesos afectan al producto final.El programa busca perfeccionar la capacidad de identificar aromas y sabores, sus orígenes y cómo compararlos a los perfiles definidos en las guías de estilos, actualizadas por última vez en 2015, correspondientes a la revisión más importante desde su edición anterior en 2008.El proceso de formación consta de diversos niveles de certificación según el grado de aprobación y experiencia. La certificación inicial considera dos etapas, una prueba en línea y un examen práctico de degustación.