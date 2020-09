/ / SÁENZ PEÑA: 8 DELINCUENTES ARMADOS ROBARON A UN SERENO DE EMPRESA LÍNEA 1

Relacionados

El mencionado predio está ubicado en calle 24 y 65 del Barrio Solidario, "no es un predio cerrado, es totalmente abierto y siempre hay muchos colectivos permanentemente estacionados ahí. Entré a las 22 horas y a las 3.30 de la madrugada estaba tomando mate adentro del interno numero 45, en eso sentí que empujaron violentamente la puerta para abrirla, pero estaba trabada del lado de adentro. Observé por la ventanilla y vi que andaban varios delincuentes armados corriendo entre los colectivos. Ahí tenemos una piecita donde guardamos motos y otros elementos para los serenos. Los sujetos ya habían roto un candado de gran tamaño que tiene la puerta de esa pieza y estaban sacando mi moto de 110 cc., arrastrándola. Eran todos menores, de 14 o 15 años, armados con escopetas tumberas, con machetes y barretas de hierro. Mi moto es una Brava Energy de 110 cc. color azul y negro, con un candado colocado en la corona, pero igual la llevaron arrastrando", describió el sereno. "No me animé a bajarme del colectivo, si me bajaba me iban a matar a tiros de tumbera y a machetazos. Esa gente no tiene ningún problema en hacerte pelota y luego huir, no les importa nada y son demasiado peligrosos", sentenció.El cuidador recordó que "frente al predio había una fiesta y mucha gente en el lugar, con música y tomando entre amigos, incluso había varios autos en la calle de gente que estaba en esa fiesta. Pero nadie hizo nada, no se quisieron meter viendo que llevaban mi moto arrastrándola por la calle. Entonces me bajé corriendo y ya habían desaparecido. Los seguí por la huella que dejaba la moto y llamé a la policía que vino rápidamente. Los seguí hasta llegar a un monte y no me animé más por la tremenda oscuridad del lugar. Ahí hay una escuela que es un aguantadero, y ahí adentro se metieron", remarcó.El sereno recordó que llegó la Policía, "revisaron por todas partes, vinieron algunos compañeros y mi familia también pero frente a esa escuela hay un monte muy espeso. Esta mañana el Grupo COM encontró mi moto con algunas cosas rotas, y ya los mismos ladrones habían sacado la batería".Finalmente, el conmocionado cuidador aseguró que a partir de hoy "ya no haremos más este trabajo porque la inseguridad es muy alta. Ahí hubo muchos robos y cada vez con más violencia. Ya no se puede más y los serenos no queremos cuidar mas ahí", insistió.