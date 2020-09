/ / SÁENZ PEÑA: ASALTAN A UNA MUJER CUANDO CAMINABA HACIA SU CASA

Relacionados

En cuestión de segundos, el malviviente descendió del rodado y le arrebató una mochila color negra, tamaño pequeño con imagen de corazón en color negro en parte frontal. La misma en su interior poseía papeles varios, y su billetera de lentejuelas multicolor con tarjeta de débito, DNI tipo carnet, carnet de obra social INSSEEP, carnet de conducir, todos a su nombre, y un labial color rosa. Afortunadamente por el hecho no sufrió lesiones. Fue asistida por vecinos quienes le manifestaron que los ladrones serían conocidos de la zona y que se dieron a la fuga por Avenida 33.Efectivos del grupo COM fueron alertados del robo por el operador en turno del 911, y al llegar a Avenida 33 visualizan a dos personas con similares características, que al percatarse de la presencia policial emprendieron veloz huida, iniciándose una persecución hasta el Barrio Pablo VlAllí la pareja de delincuentes arrojó la moto e ingresaron a un domicilio del lugar, de donde salieron numerosas personas, hombres y mujeres amenazando con barretas de hierro y objetos contundentes, todos en aparente estado de ebriedad y muy agresivos, gritando insultos y vociferando improperios hacia el personal policial, comenzando a arrojar una lluvia de ladrillazos, exigiendo a gritos que los policías se retiren del lugar.Antes de replegarse, los efectivos secuestraron la moto en la que circulaba la pareja de malvivientes, haciendo constar que preguntaron detalles de los mismos a vecinos del sector, quienes manifestaron que no brindarían datos de identidad por temor a represalias, pero vieron correr a los ladrones e ingresar a una casa con una cartera color negro en su poder. Se dio intervención a Comisaría 1º.