/ / SÁENZ PEÑA - CIPOLINI: "LA SEGURIDAD NO ES RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO". VUELVE EL CONTROL DE MOTOS

El lanzamiento tuvo lugar en plaza San Martín, donde el Intendente manifestó que ante el incremento de hechos delictivos en la ciudad se presenta la necesidad de reforzar el accionar policial y volver con los controles a la vía pública, situación que se vio disminuida producto de la pandemia.“Desde el Municipio tenemos mucho personal de las áreas operativas, afectado al control en los accesos, cuestión que derivó en la disminución de la capacidad operativa en materia de control en la vía pública. Por supuesto que la seguridad es una cuestión compleja, que no es responsabilidad directa del municipio pero como siempre aclaro, nosotros nos sentimos responsables de todos los problemas que tienen los saenzpeñenses más allá de que muchas veces no tenemos todas las herramientas para solucionarlos”, sostuvo.En esa misma línea comentó que el trabajo coordinado con las fuerzas supone la colaboración en materia de prevención por parte del municipio. Además, adelantó que Gendarmería Nacional colaborará con los controles con las bajadas en las rutas nacionales. “Todas las medidas que tienden al orden molestan, pero para ser buen vecino hay que ponerse en orden para circular, la moto que está en regla va a circular y la que no está en regla, no lo va hacer”, afirmó.Por su parte el Comisario Vega explicó que los operativos forman parte de un refuerzo de lo que se venía realizando, con las distintas divisiones especiales, Policía Caminera, Tránsito Municipal. Los operativos se realizarán en distintos horarios y lugares de la ciudad.“Los operativos consisten en identificación de personas en la vía pública, control motovehicular porque la mayoría de los hechos se dieron bajo la modalidad de motochorro, movimientos sospechosos, prevención, seguimiento y poner a disposición de la justicia a quienes se encuentren a algún tipo de tarea delictiva”, dijo Vega.El lanzamiento del operativo contó además, con la presencia del subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial del Municipio, Ceferino Romero; el subsecretario de Inspección General, Ariel Kossoy; Oficiales Jefes de las distintas unidades dependientes de la Dirección de Zona Interior Presidencia Roque Sáenz Peña; Presidentes de los distintos Foros de Seguridad y Padres en Ruta.