/ / SÁENZ PEÑA: DELINCUENTES DESVALIJARON UNA PYME METALÚRGICA EN COLECTORA SUR

"Cómo arranco la semana a trabajar?No sé, no tengo mis herramientas, no tengo medios, me costó mucho poder comprar cada cosa que tenía en el galpón y hoy si quiero trabajar debo recuperarlas o volver a comprar...con que fuerzas? No sé...por eso te pido con una mano en el corazón que compartas esta publicación y que si sabés algo que me puedas aportar hacélo, ayudáme con eso. Si te ofrecen mis herramientas por favor avisáme o comprálas. Sé que cuento con la solidaridad de ustedes", ruega en un dramático pedido del trabajador industrial en la red social Facebook.

En la mañana de este domingo, el propietario de la pyme "Metalúrgica Sáenz Peña" llegó a su establecimiento y se encontró con un panorama desolador ya que delincuentes le desvalijaron su empresa. "Este domingo me encuentro con la triste noticia de que me robaron y se llevaron todo, todas mis herramientas de trabajo, desde las más grandes hasta lo más chico se llevaron", lamentó en la cuenta en Facebook de su pyme industrial.

En ese sentido, fuentes consultadas por Periodismo365 informaron que en la mañana de hoy, solicitaban presencia policial en Colectora sur entre calle 20 y 22 del barrio San Carlos. Al llegar la lugar los uniformados hallaron al dueño del establecimiento industrial, quien denunció que le habían robado 1 grupo electrógeno marca Honda de 6.500, color rojo y negro, 1 amoladora marca Bosch, color verde de 180, 1 pulidora marca Bosch, color verde, 1 taladro marca Skil, color negro, 1 soldadora inverter de 140 amperes, marca Lacer, color rojo, 1 caja de herramientas Stanley de 140 piezas, color negro y otros elementos. El fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y otras Divisiones policiales.

