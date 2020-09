/ / SÁENZ PEÑA - NADIE QUEDA PRESO: "CASI TODOS LOS DETENIDOS EN OPERATIVOS, SALEN ENSEGUIDA"

Relacionados

A partir de la implementación de los procedimientos, la ciudadanía se pregunta adónde van los detenidos y qué pasa con ellos. Los detalles explicó a Periodismo365 el Comisario Mayor Pedro Ignacio Espíndola, Director de Zona Interior Sáenz Peña.El jefe policial afirmó que las personas "una vez detenidas en el lugar del Operativo, son llevadas a la Comisaría jurisdiccional en un patrullero. A partir de ese momento se le da intervención al Juez de Faltas o al Fiscal de Investigaciones en turno, depende la causa por la que fueron detenidos los sujetos. Al no contar con antecedentes o no ser un delito grave, salen casi inmediatamente en libertad. Generalmente no quedan detenidos y a las pocas horas están de nuevo en las calles o se van a su casa porque son faltas contravencionales. Solamente si cometieron un delito gravísimo quedarán detenidos a pesar del hacinamiento de presos", reveló.El Comisario Espíndola aseguró que en estos momentos "las Comisarías están con muchísimas limitaciones por la falta de espacio, las unidades están al límite o saturadas de tantos presos. Hay que tener en cuenta que por Operativo se detienen a un promedio de 20 personas por diferentes motivos, y hay varios operativos por día y por semana. Son numerosos los procedimientos policiales en Sáenz Peña, entonces estamos hablando de un número importante de detenidos y de motocicletas que también quedan depositadas en las Comisarías. Se van juntando muchas motos secuestradas por estar fuera de reglamentación o no tener papeles y documentaciones para circular. Una vez que se satura la Unidad, se lleva los rodados en un camión hasta un gran galpón cedido por un vecino, ubicado a la vera de Ruta Nacional Nº 16 camino a Napenay. Allí quedan depositados los motovehículos, y luego se vuelve a llenar ese espacio vacío en las Comisarías, con más rodados incautados", detalló el jefe policial.